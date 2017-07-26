ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مع تزايد التوقعات بأن السوق المتخمة منذ فترة تتجه إلى التوازن بعد أن هبطت المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا إلى 50.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0959 بتوقيت جرينتش بعدما زادت أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 48.29 دولار للبرميل.

وهبطت مخزونات الخام الأمريكية بشدة الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير حسبما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وهبطت مخزونات الخام 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو تموز إلى 487 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.