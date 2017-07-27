ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 99 سنتا ليبلغ مستوى 45.90 دولارا، وفقا للسعر المعلن امس من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس مع تواصل التفاؤل الذي ساد السوق إزاء تحركات أعضاء «أوپيك» للحد من تخمة المعروض العالمي، إلى جانب صدور بيانات- غير رسمية- أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم سبتمبر 0.70% إلى 50.55 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام «نايمكس» الأميركي بنسبة 0.90% إلى 48.33 دولارا للبرميل.