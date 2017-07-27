قالت شركة آسيا كابيتال للاستثمار، إنه تم إلغاء تسجيل الشركة التابعة آسيا للتمويل التجاري الإسلامي المحدودة والتي كانت مسجلة سابقا لدى سلطة النقد بجزر الكايمان، وذلك طوعا بتاريخ 28 يونيو 2017.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن شركة آسيا للتمويل التجاري الإسلامي سوف تستمر كشركة قابضة عادية بدلا من صندوق، وسيتم توحيدها مع الشركة الأم، آسيا كابيتال للاستثمار، وستؤدي إعادة الهيكلة إلى عمليات أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية ولن يكون لها أي تأثير على حقوق فئة الأسهم المتبقية.

وأفادت الشركة في نفس البيان، أنه تم إلغاء تسجيل شركة آسيا إنفستمنتس هونغ كونغ المحدودة، التابعة للشركة أيضا، والمسجلة سابقا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية «إس إي سي»، وذلك طوعا اعتبارا من 18 يوليو الجاري.