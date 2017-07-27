100 قطعة ذهبية بانتظار الفائزين

نظمت مؤسسة محمد ناصر الساير، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، السحب الأول لعرض يوكوهاما المميز احتفالا بمرور مئة عام من القيادة الآمنة في مركز يوكوهاما كندادراي، يوم 13 يوليو 2017 تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة ادارة حماية المستهلك، وذلك بحضور كريشنا كومار مدير عام قسم الاطارات والزيوت والأصباغ في مؤسسة محمد ناصر الساير واولاده، وانديربال سينغ مدير أول مبيعات الاطارات، بالإضافة إلى محمد نسيمي مدير أول تسويق ما بعد البيع.

وقد أسفر السحب عن فوز عشرة عملاء بجوائز القطع الذهبية، والعملاء هم: احمد عبد مطر 10 قطع ذهبية، بدر مهدي شفاقة 5 قطع ذهبية، مهدي داوود 4 قطع ذهبية، كما فاز بقطعتين ذهبيتين كل من: مهدي فالح الدوسري، احمد نايف العتيبي، يزيد سالم العنزي، مطلق مطلق الرشيدي، ناشير، عبد الصغير إبراهيم، محمد مبارك سالم.

وعند شراء اي من اطارات يوكوهاما من أحد المراكز المعتمدة خلال الفترة من 11 يونيو الى 10 سبتمبر 2017، يحصل العميل على كوبون يؤهله لدخول احد السحوبات الشهرية الثلاث للفوز بقطع ذهبية، ويمكن للعملاء الاستفادة من السحبين المتبقيين من هذا العرض المقررين يوم 21 أغسطس و14 سبتمبر 2017 على التوالي، حيث إن آخر موعد لدخول السحب هو العاشر من كل شهر.