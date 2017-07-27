خصومات مغرية وآلية تسديد مرنة بنفس سعر الكاش

انطلاقا من حرص البنك المستمر على تقديم عروض مميزة لعملائه مع شركاء استراتيجيين متنوعين من أجل خدمة مختلف الشرائح من عملائه لا سيما أولئك الذين يبحثون عن أعلى المستويات من الرفاهية، يعلن بنك وربة عن تعاونه مع شركة محمد ناصر الساير الموزع العام والحصري لسيارات لكزس في الكويت لاطلاق عرض جديد لعملاء البنك وغيرهم على سيارات لكزس الجديدة من موديل 2017.

ويندرج هذا العرض من ضمن خدمات بنك وربة المصرفية الخلاقة لتقديم حلول تمويلية مرنة تناسب جميع احتياجات العملاء وتلبي متطلباتهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

وبالإضافة الى إمكانية تقسيط جميع موديلات سيارات لكزس 2017 لغاية 4 سنوات وبنفس سعر الكاش، وكما سيحصل العميل على العديد من المزايا التابعة للعرض ومن ضمنها: خصومات تصل الى 1000 دينار كويتي، تأمين شامل للسنة الثانية مجانا.



ضمان لمدة 5 سنوات، صيانة مجانية لمد 5 سنوات أو 50 ألف كيلومتر (أيهما أولا) مع استبدال المكابح، تسجيل السيارة بالمرور مجانا وتأمين طرف ثالث.

صمم وربة العرض الجديد تلبية لرغبات عملائه وتفضيلاتهم في اقتناء سيارات لكزس الفاخرة والتي تلقى رواجا كبيرا في السوق الكويتية لاسيما أنها مصنعة وفق أعلى معايير المتانة والفخامة.



ولمشاركة العملاء تفاصيل حلول بنك وربة لتمويل السيارات، يخصص البنك فريقا متمرسا للمبيعات، يتواجد أفراده في جميع أفرع وكالات السيارات حيث يتولون الإجابة عن جميع استفسارات العملاء ومشاركتهم حلول البنك الريادية للتمويل مع شرح مزايا التمويل التي يقدمها البنك.

وعلاوة على ذلك، سيتواجد فريق بنك وربة في مول الافنيوز «التوسعة 3» ابتداء من يوم الخميس الموافق 27 يوليو وعلى مدار 3 أيام حتى 29 يوليو لتزويد جميع الراغبين بالمعلومات الكافية حول هذا العرض وحول آلية الدفع وماهية الأقساط الشهرية المترتبة عليه.



كما يمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من هذا العرض الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لإتمام الإجراءات.