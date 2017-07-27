أعلن امس بنك برقان وبالتعاون مع «جراند سينماز»، عن منح عملاء حساب «Youth» للشباب، فرصة حصرية لحضور العرض الأول لفيلم The Dark Tower مجانا في «جراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق.

وسيكون العرض متاحا لعملاء الحساب يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2017، ويمكن لكل عميل من عملاء حساب «Youth»، ان يحصل على تذكرتين مجانيتين لحضور أحد العرضين، العرض الأول الساعة 5:30 مساء أو العرض الثاني 8 مساء.

ولحجز المقاعد المجانية، يجب على عملاء حساب «Youth» للشباب مراجعة شباك تذاكر «جراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق وإبراز بطاقتهم.

ويأتي هذا العرض كجزء من مجموعة واسعة من الامتيازات الحصرية، التي تم تصميمها خصوصا لتتناسب مع نمط حياتهم.



ويذكر ان حساب «Youth» هو للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و25 عاما، والذين يسعون لتحقيق مستقبل مكلل بالنجاح.



الحساب لا يتطلب حدا ادنى لفتحه، وليس هناك حد أدنى من الرصيد للحفاظ عليه، كما يقدم الحساب بطاقة مسبقة الدفع مجانا وبطاقة الصرف الآلي للاستفادة من باقة واسعة من الخصومات مجموعة مختارة من المطاعم والمحلات التجارية في جميع أنحاء الكويت، هذا إلى جانب الخصم الحصري لعملاء الحساب لدى جراند سينماز في مركز الحمراء للتسوق وذا جيت مول.