في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تقديم خصومات وعروض تسويقية خاصة لعملائه بالتعاون مع نخبة من أفضل الجهات والمتاجر ومقدمي خدمات الرعاية الصحية التي تشتهر بخدماتها المتميزة، أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم خصم نسبته 25% لحاملي بطاقات التجاري لدى جميع فروع عيادة الميدان، وذلك على مجموعة من الخدمات المقدمة والتي تشمل شريحة واسعة كالخدمات الوقائية والتجميلية والتقويمية وطب أسنان العائلة وعلاج اللثة وزراعة الأسنان والجسور والتيجان والتنظيف والاشعة وخدمة البنج الموضعي وطب أسنان الأطفال.

يمكن لجميع العملاء الاستفادة من هذا العرض عند استخدام بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان الصادرة لهم من البنك التجاري الكويتي، ويسري هذا العرض حتى 31/12/2017.

ويحرص البنك التجاري الكويتي دائما على تقديم أفضل العروض والخصومات لعملائه في الكويت، وذلك تعبيرا عن اعتزازه وتقديره لثقتهم الدائمة في البنك ومنتجاته وخدماته من خلال التعاون مع مقدمي الخدمات الصحية المتميزين مثل عيادة الميدان التي تتمتع بوجود راسخ في الكويت وتتبع أفضل الأساليب المهنية والتقنيات الحديثة في مجال طب الفم والأسنان.