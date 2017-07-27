تغمرك الأحاسيس المترفة مع دخولك لأول مرة إلى مقصورة سيارتك الفخمة الجديدة، بدءا من مظهر الجلد المتألق وعبيره الفاخر، مرورا بأزرار التحكم التي تنتظر من يضغط عليها، ووصولا إلى أسطح الخشب الطبيعي الراقي وملمسه الناعم، حيث ينتابك شعور بأنك جالس في مكان فريد لا يشبه أي مكان آخر.



ومع شعور فائق بالرفاهية يغمرك وأنت تستمع إلى الصدى الجميل لصوت إغلاق الباب، تعزل نفسك عن البيئة الخارجية، وتشعر براحة لا مثيل لها داخل سيارتك التي أصبحت امتدادا طبيعيا لشخصيتك ومشاعرك وأحاسيسك وهو ما يعرف بالإدراك اللمسي.

لكن.. من أين تأتي هذه الجلود وكيف يتم اختيارها؟ أحد الجلود المستخدمة في التصميم الداخلي لجميع طرازات لينكون، بما فيها سيارة كونتيننتال وMKZ، تأتي من الساحل الغربي في اسكتلندا، من بلدة خارج جلاسكو تدعى «بريدج أوف وير»، وهو أيضا اسم الشركة التي تنتج هذه الجلود.



وتشهد الشركة إقبالا كبيرا على منتجاتها من الجلود باعتبارها من الأفضل من حيث انخفاض بصمتها الكربونية ومحافظتها على البيئة.



وتستخدم «بريدج أوف وير» أسلوبا فريدا في الدباغة العضوية للجلود من دون استخدام الكروم، بما يوفر منتجات قابلة لإعادة التدوير عند انتهاء فترة استخدامها.



وأثناء عملية الدباغة، يتم الاعتماد على المنتجات الثانوية التي تحافظ على البيئة، والتي تخلو من الإضافات الصناعية، وهو ما يظهر في الحبيبات الطبيعية البارزة في كل قطعة من الجلد.

ولكن ما الذي تتميز به الجلود المستخدمة في لينكون عن غيرها من السيارات المنافسة؟ إن عملية ابتكار الجلد المثالي تكمن في مستوى الدقة والحرفية والوقت المستغرق في هذه العملية والتي يمكن تقسيمها إلى 13 مرحلة كما يلي:

النقع في ماء الجير: بعد نقع الجلود في ماء الجير، حيث تتم إزالة الشعر والبشرة الخارجية.

الكشط: كشط الجلد لإزالة أي دهون لا تزال عالقة به.

الفصل: يفصل الجلد إلى طبقتين، حيث تستخدم الطبقة السطحية العليا ذات الحبيبات في إنتاج جلود «بريدج أوف وير».

الدباغة: يتم نقع الجلود في المحاليل الملحية لجعلها أكثر تجاوبا مع عملية التصنيع، وتدبغ للحفاظ على ألياف الكولاجين داخلها من التحلل.



ويمكن إجراء الدباغة بطريقتين، إحداهما باستخدام محلول قابل لإعادة التدوير من أملاح الكروم يعطي جلودا داكنة طرية، أو باستخدام محاليل نباتية عضوية لإنتاج الجلود الفاتحة الطرية.

الاختيار: بعد الدباغة يتم تعريض الجلود لضغط ميكانيكي يعصرها ويخلصها من الماء الزائد، ثم يتم اختيارها وتصنيفها يدويا حسب مستويات جودة محددة.

الحلاقة: حلاقة الشعر بطريقة ميكانيكية بما يضفي عليها تركيبة متناسقة وموحدة.

الصباغة: تتم صباغة الجلد في براميل فولاذية كبيرة.



وتضاف مستحضرات زيتية فاخرة لتليين الأنسجة.

التجفيف: بعد ذلك يتم تجفيفه عبر مده على إطارات كبيرة أو تجفيفه آليا.

تغليف السطح: تضاف الصبغة الأولية على سطح الجلود حسب طلب العميل وتضاف إليها في النهاية طبقات الحماية عبر الرش الآلي.

اللمسات النهائية: يتم تصميم تكوينات مختلفة لتحسين شكل الحبيبات على سطح الجلد عبر استخدام بكرات دوارة لضغط النقوش.

الصقل والتنعيم: يتم لعدة ساعات في براميل دوارة.

الفحص النهائي: يتم فحص كل قطعة من الجلد بشكل منفرد للتحقق من جودتها.

القص والتقطيع: وهي عملية تتطلب مهارات خاصة، نظرا لأن الجلد مادة طبيعية، ينبغي الحد من هدرها إلى أدنى حد ممكن أثناء القص والتقطيع.

وفي النهاية، تخضع الجلود للعديد من اختبارات الجودة قبل أن ترسل للاستخدام داخل مقصورة لينكون.



لذا، عليك أن تتذكر في المرة القادمة حين تجلس على مقعد القيادة في سيارة لينكون، أن تغلق عينيك قليلا وأنت تلمس جلود المقاعد الناعمة، وتستمتع بمكامن الجمال والعناية بأدق التفاصيل في كل جزء تمرر عليه أصابعك.