جوائز بقيمة 5 آلاف دينار أسبوعياً و125 ألف دينار شهرياً

أعلن بنك الكويت الوطني عن أسماء الفائزين الخمسة المحظوظين في السحب الأسبوعي والشهري لحساب الجوهرة، حيث تم إعلان اسم الفائز المحظوظ بالجائزة الشهرية بقيمة 125 ألف دينار وأربعة فائزين بجوائز قيمة كل منها 5 آلاف دينار خلال البث المباشر لبرنامج الديوانية على إذاعة «مارينا أف ام» يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2017، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وقد تم الاتصال بالفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة علي بهاي محمد علي أنور وإبلاغه بفوزه بالجائزة على الهواء مباشرة من خلال البرنامج، وتعمل السحوبات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية لحساب الجوهرة على مكافأة عملاء بنك الكويت الوطني المخلصين، وتعد تلك السحوبات من أكبر وأقدم الجوائز التي تقدمها الحسابات المصرفية على مستوى المنطقة بأكملها.

وقال الفائز في السحب الشهري بجائزة الـ 125 ألف دينار: لم أستطع تصديق الخبر عندما تلقيت الاتصال.



وأضاف قائلا: أنا في قمة السعادة لتعاملي مع بنك الكويت الوطني وتشرفت بتلقي تلك الجائزة الرائعة.

ويتيح حساب الجوهرة إمكانية فتح الحساب لأي عميل والحصول على فرص للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 250 ألف دينار.



ويدخل عملاء الجوهرة تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنويا، حيث ان كل 50 دينارا تقوم بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحك فرصة لتكون سعيد الحظ التالي.

علما بأن الحد الادنى لفتح الحساب هو 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الحساب هو 500 ألف، وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 دينارا في الحساب.

يقدم بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة من الجوائز والمكافآت النقدية في إطار حرصه الدائم على بناء أواصر علاقات قوية ودائمة مع العملاء.