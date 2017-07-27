البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول مهري اغا شكيب على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: مطلق دخين الصليلي، ابراهيم فيصل الهولي، فيصل مبارك العازمي، محمد عبدالله العتيبي، ناصر المضف، فهد سعد العجمي، عائشة سعيد الماجد، محمد مطلق الطواري، زاهدة محمد حسن، سبيكة عبدالله يوسف شبكوه، علي مصطفى حمزة، فالح الحسيني، نجوى محمد الشربيني، ياسر تافانا، عبدالوهاب عدنان الخضير، فهد روضان روضان، زياد مصطفى درويش، متعب العجمي، ندى حسن الصادق، حسين علي حسن، عبدالاله محمد صادق، محمد موسى احمد، احمد خليل عفيفي، راشد عبدالرحمن مندي، حسين صفر راضي.



وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما أن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.