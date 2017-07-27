أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن إطلاق حملة سحوبات جديدة على جوائز نقدية يومية وشهرية قيمة لعملاء الدفع المسبق خلال شهر أغسطس 2017.
وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150 الف دولار، تقدم VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 1500 دولار يوميا و30 الف دولار شهريا.
ويدخل العملاء السحب تلقائيا عند شراء خط «allo» جديد أو إعادة تعبئة خطهم عبر الاستقطاع المباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102، حيث يحصل كل عميل على 10 فرص مقابل كل عملية إعادة تعبئة بقيمة دينار، وتزيد فرص ربحه عند كل عملية إعادة تعبئة جديدة.