سلم بيت التمويل الكويتي «بيتك» جوائز الفائزين في السحب الخامس من حساب الرابح الذي اجري تحت اشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز 3 من عملاء «بيتك» بسيارتي رينج روفر HSE 2017 و3 كيلوغرامات من سبائك الذهب من «بيتك» بنسبة نقاء 999.9.

وأعرب الفائزون وهم: محمد سليمان الدوسري الفائز بسيارة رينج روفر، لطيفة خالد مدوه الفائزة بسيارة رينج روفر، وأحمد عبدالله العويصي الفائز بـ 3 كيلو ذهب، عن سعادتهم بالفوز بهذه الجوائز، مشيدين بمميزات حساب الرابح الذي يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية مع امكانية الادخار والاستثمار، وذلك لكونه حساب توفير استثماري يحقق توزيعات سنوية للعميل بالاضافة الى فرص الفوز بجوائز قيمة عبارة عن سيارتي رينج روفر HSE 2017 للفائزين الاول والثاني، و3 كيلو من الذهب للفائز الثالث وذلك كل ربع سنة.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار للأفراد، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



كما يشترط دخول السحب ان يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق السحب، والا يقل الرصيد الادنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق السحب، علما ان كل 50 دينارا اضافية في الحساب تضاعف فرص العميل في الربح.

ويواصل «بيتك» تقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتؤكد تميزه على صعيد الخدمات المصرفية وتلبية طموحات العملاء وفقا لأعلى معايير الجودة، بما يعزز من رضاهم ويرسخ دعائم «بيتك» ومكانته الرائدة عالميا.