البرنامج التدريبي يتضمن 7 نماذج لتنمية قدرات المشاركين

استقبلت مجموعة البابطين، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الكويت، الدفعة الأولى من الطلبة في البرنامج التدريبي للعام 2017 المخصص للشباب الكويتي.



وتهدف الدورة التدريبية، التي تستمر لمدة 4 أسابيع، لتحفيز عقول الجيل الجديد، وتعزيز معرفتهم بالأقسام المختلفة لتأهيلهم للانضمام للعمل في مجموعة البابطين.

والتزاما بتعزيز وتطوير مهارات الشباب الكويتي، حرصت مجموعة البابطين، على إطلاق البرنامج التدريبي والذي سيستمر حتى 10 أغسطس 2017، الذي سيطلع الطلاب على قطاعات المجموعة المختلفة لتتضمن المبيعات والخدمة، وإدارة خدمة العملاء وضمان الجودة، والتسويق والموارد البشرية، لفهم والتعرف على إدارات المجموعة.

وستتيح الأسابيع الأربعة من البرنامج التدريبي للمشاركين الحصــــــول على مجموعة واسعة من التدريبات النظرية والعملية، وزيارة الإدارات المعنية، بما يساعدهم في التعرف أكثر على عملها من خلال محاضرات تفاعلية مكثفة مع رؤساء الأقسام.

فضلا عن ذلك، سيتضمن البرنامج التدريبي سبعة نماذج لتنمية قدرات المشاركين، القيادة، وإدارة مهارات الاتصال اللفظي والكتابي، وحل المشاكل والأزمات، وتنمية روح الفريق، والبحث عن الوظائف، والتعرف على تقنيات وشروط المقابلة وجها لوجه.

وستشمل المرحلة النهائية من الدورة التدريبية، حصول المشاركين على شهادة اتمام البرنامج، تتضمن تقييم أداء كل منهم، حتى يتم من خلالها تحديد فرص العمل المستقبلية في الإدارات المعنية للمجموعة.

وأعـــــــــرب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة البابطين» عبدالمحسن البابطين عن سعادته بدفع قدرات الشباب قدما وتعريفهم بالمعايير العالمية وتزويدهم بمهارات جديدة، مع عمل المجموعة ومضيها قدما في تجهيز وتحسين أفضل الممارسات العالمية في جميع أعمالها.

وأكد التزام «البابطين» خلال السنوات الماضية بتطوير الشباب في الكويت وتعزيز قدراتهم وتطوير مهارات الأجيال القادمة بمساعدة مؤسسة إنجاز الكويت في توفير منصة مشرقة وناجحة للمضي قدما وتطوير قدرات الشباب الكويتي.