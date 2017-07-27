التزاما منها بتقديم الأفضل لعملائها لإثراء تجربتهم، أعلنت Ooredoo، الشبكة الأقوى في الكويت، عن إطلاقها تطبيقها الرسمي بنسخته المطورة على أجهزة الهاتف المحمول والذي يمنح العملاء تحكما أكبر بالباقات والخدمات بضغطة زر أينما كانوا.

وفي بيان صحافي أكدت Ooredoo الكويت أن إطلاق هذا التطبيق يعد استكمالا لخطتها الهادفة للتحول الرقمي، تماشيا مع نمط استخدام العملاء وتبنيهم للتكنولوجيا الحديثة، حيث يستطيع العملاء من خلال التطبيق القيام بالعديد من العمليات الأساسية حسب احتياجاتهم أينما كانوا، دون وسطاء، حيث يتم تسجيل دخول العملاء على لوحة التحكم الخاصة بحسابهم تلقائيا دون الحاجة لإدخال أي بيانات عن طريق شبكة Ooredoo.



ويتمكن العميل من خلال التطبيق من الاطلاع على تفاصيل استخدامه للخدمات من مكالمات وإنترنت ورسائل قصيرة، وتحديث أو شراء باقات تتماشى مع استخدامه واحتياجاته، كما يمكنه دفع الفواتير أو إعادة التعبئة، ومعرفة نقاطه في برنامج مكافآت نجوم والاطلاع على الشركاء الذين يستطيع استبدال نقاطه معهم، كما يستطيع العميل أثناء السفر تشغيل خدمة Ooredoo Passport للتجوال والاطلاع على تفاصيل استخدامه لها، كل ذلك بضغطة زر من خلال تطبيق My Ooredoo الجديد.



كما يستطيع العميل من خلال التطبيق معرفة مواقع الأفرع القريبة منه وساعات عمل الأفرع.

يتوافر التطبيق الجديد على نظامي iOS وAndroid، وهم أكثر الأنظمة استخداما على أجهزة الهواتف الذكية.