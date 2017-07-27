استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لتوقيع عقود المشروع في أقرب وقت

أحمد مغربي

حصلت شركة نفط الكويت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على ترسية مشروع خط أنابيب الزور على شركة سايبم الإيطالية بقيمة 256.9 مليون دينار.



وقالت مصادر نفطية لـ «الأنباء» ان شركة نفط الكويت حصلت على الموافقات الرسمية على ان يتم توقيع عقود المشروع الذي طال انتظاره في غضون شهر من الآن، وذلك بعد استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة للحصول على بقية الموافقات القانونية واستلام كتاب الترسية الرسمي.



وذكرت ان خط أنابيب الزور يبلغ طوله 350 كيلومترا ويهدف الى تزويد مصفاة الزور الجديدة بما يقارب 615 ألف برميل يوميا إضافة الى 300 مليون قدم مكعبة من الغاز.



كان المشروع قد تمت ترسيته في 2015 على شركة لارسن الهندية التي انسحبت من تنفيذ المشروع لتظهر في الصورة شركة دودسال الإماراتية والتي قدمت ثاني افضل العروض بعد لارسن بقيمة 265 مليون دينار، وتدخل المجلس الاعلى للبترول بإلغاء المشروع وإعادة طرحه من جديد نظرا لتعثر شركة دودسال في تنفيذ مجموعة من المشاريع في الكويت.



وأشارت المصادر إلى ان شركة نفط الكويت تسابق الزمن للحيلولة دون عدم تأخير المشروع بكثير عن مشروع مصفاة الزور التي بدأت عمليات التشييد فيها قبل عام تقريبا.



وتلقت شركة نفط الكويت 3 عروض مالية للمناقصة قبل شهر ونصف تقريبا، لافتة إلى أن «أقل الأسعار» جاء من قبل شركة سايبم الإيطالية بقيمة 256.9 مليون دينار، وبلغت ثاني اقل العروض بقيمة 258.2 مليون دينار قدم من قبل شركة اس كيه انجينيرنج، في حين جاء ثالث أقل الأسعار لشركة تكنيكاس ريونيداس بقيمة 259.8 مليون دينار.

تأكيداً لما نشرته «الأنباء»

مؤسسة البترول: إنشاء شركة تجارية لتسويق المشتقات النفطية

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره، قال العضو المنتدب للتسويق العالمي بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية عماد عبدالكريم إن المؤسسة تعكف حاليا على دراسة إنشاء شركة تجارية تابعة لها تختص بالمتاجرة بالمشتقات النفطية، أسوة بشركات النفط الوطنية الأخرى والتي سبقتها في هذا المجال.

وأشار عبدالكريم في بيان صحافي إلى أن الشركة الجديدة حال الموافقة على إنشائها لن تمارس أي نوع من أنواع المضاربـــات في بورصـــات النفـــط العالميـــة، بل ستركـــز على تعظيم القيمة المضافة لإنتـــاج المؤسسة من المواد الهيدروكربونيـــة، وإضافــــة المزيد من المرونة على العمليات بــما يخدم المؤسسة وعملاءهـــا.

وفي سياق آخر، بين عبدالكريم أن التزام الكويت باتفاق أوپيك أدى إلى خفض إنتاج النفط، وبالتالي تخفيـــض صادرات النفط الكويتية، وكان السوق الأميركي من أكثـر الأسواق تأثرا بهــذا الخفض، الأمــر الذي دفع قطاع التسويق للاتفاق مع عملاء المؤسسة في السوق الأميركي على تقليل الكمية التعاقدية للسنة الحالية، مردفا أن المؤسسة وكعادتها تقوم بالتنسيق مع عملائها حال مرور السوق النفطية بحالات استثنائية، وتعديل الاتفاقيات بالتعاون من العملاء وبمــا يتناسب مع الأطــراف كافــة.

طرح المشروع قبل نهاية العام .. ويحتوي على ١٤ محطة

تحديث شبكة كهرباء مصفاة الأحمدي بـ 80 مليون دينار

وافق مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية على مشروع استبدال المحطات الكهربائية الفرعية الخاصة بمصفاة ميناء الأحمدي بأحدث منها، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية للمحطات الكهربائية، وتعزيز توزيع الأحمال أثناء حالات الطوارئ.



وعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية رصدت ميزانية تقديرية تقدر بحوالي 80 مليون دينار لتجديد الشبكة الكهربائية في مصفاة الأحمدي.



وذكرت المصادر أن المشروع من المتوقع أن يتم طرحه قبل نهاية العام ويحتوي على ١٤ محطة فرعية للكهرباء.



وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد في بيان صحافي إنه ومن باب حرص مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على تطبيق قواعد الحوكمة والالتزام بالنهج الذي تسير عليه بشأن الممارسات المثلى، فقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من الموضوعات في مقدمتها ملاحظات ديوان المحاسبة حول أعمال وأنشطة المؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2016/ 2017، وسبل معالجتها.



وبين أن مجلس الإدارة تطرق إلى ما ورد في التقارير بشأن نسب حرق الغاز والانبعاثات من المرافق، إضافة إلى اطلاع المجلس على الجهود المبذولة في هذا المجال والتي أدت إلى حصول المؤسسة وشركاتها التابعة على مجموعة من الجوائز والشهادات في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

أهّلت شركتين من الصين للمشاركة في الممارسة المحدودة

«ناقلات النفط» تبدأ في بناء 4 ناقلات للمنتجات البترولية

علمت «الأنباء» من مصدر نفطي مسؤول ان شركة ناقلات النفط الكويتية أهلت شركتين فقط للمشاركة في ممارسة تصميم وإنشاء 4 ناقلات منتجات بترولية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من تحديث الاسطول والتي ستكون عبارة عن ناقلة نفط خام عملاقة و4 ناقلات منتجات بترولية بالإضافة إلى 3 ناقلات غاز مسال.

وقال المصدر: ان الشركة ستطرح المشروع عن طريق الممارسة المحدودة على شركتي بناء السفن الصينية «New Times Shipbuildings»، شانغهاي، وشركة داليان (Dalian) لبناء السفن الصينية.

وكانت ناقلات النفط قد أهلت في شهر مايو الماضي شركات عالمية متخصصة في بناء السفن العملاقة سابقا لتصميم وبناء عدد 3 ناقلات غاز وناقلة نفط خام عملاقة.

وبين المصدر ان «مؤسسة البترول» تنوي المحافظة على حجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتلبية الغطاء الاستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية وبما يتماشى مع معدلات الإنتاج المستهدفة داخل الكويت والالتزام بتشغيل وتأجير الناقلات الفائضة عن الاحتياجات التسويقية في السوق العالمي الزمني أو الفوري على أسس تجارية.



ووفقا لموقع شركة ناقلات النفط الكويتية الرسمي، فإن الشركة تمتلك 14 ناقلة نفط خام عملاقة و11 ناقلة للمنتجات النفطية و4 ناقلات للغاز المسال.