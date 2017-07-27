انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس إلى مستوى 0.301 دينار بينما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.354 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.396 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.317 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات أمس قبيل قرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم.