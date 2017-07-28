مندني: أول بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا يطبق الخدمة للدفع عبر الهواتف الذكية

«بيتك» تبنى آخر التطورات التكنولوجية لمنح العملاء تجربة عصرية تلبي طموحاتهم

الخدمة مشابهة لخدمتي «آبل باي» و«سامسونج باي»

جكاثوريا: الخدمة مبنية على تقنية ترميز آمنة جداً ومستخدمة في البنوك العالمية

طارق عرابي

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بالتعاون مع ماستركارد خدمة مبتكرة للدفع الالكتروني دون الحاجة لاستخدام البطاقة المصرفية، حيث تتاح هذه الخدمة لجميع عملاء «بيتك» من حاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع.

وخلال مؤتمر صحافي عقده «بيتك» مساء أمس الأول، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك» وليد مندني، قال ان «بيتك» أصبح أول بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا يطبق خدمة KFH Wallet، المدعومة بخدمة ماستر كارد للتمكين الرقمي للدفع عبر الهواتف الذكية (MDES)، وهي منصة مبتكرة تساعد على تحويل اي جهاز متصل بالإنترنت الى جهاز دفع الكتروني، مشيرا الى ان الخدمة تقوم على نظام الأمان المتوافق مع تقنية EMV، وهو ترميز أو استبدال المعلومات الخاصة بحامل البطاقة مثل رقم الحساب، وغير ذلك من البيانات، ولا يتم الكشف مطلقا عن المعلومات الخاصة بحساب حامل البطاقة أثناء إجراء المعاملة بفضل الربط الآمن بين بيانات تصريح إتمام عملية الدفع وتطبيق الهاتف الذكي، وتساهم خدمة التمكين الرقمي في استخدام الحلول الرقمية بصورة آمنة، بما يمنح حاملي البطاقات المصرفية الطمأنينة وراحة البال.

ونوه مندني بسهولة استخدام خدمة Wallet KFH، من خلال تطبيق «بيتك أون لاين» والبدء بإضافة بطاقات ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع إلى خدمة KFH Wallet، وبعد ذلك سيطلب من العميل ادخال كلمة المرور لخدمة «بيتك اونلاين» لتفعيل بطاقاته.

وأضاف أنه في حالة التفعيل الناجح، ستكون الخدمة الخاصة به جاهزة لإجراء عمليات الشراء داخل المحلات التجارية عن طريق استخدام جهاز الهاتف الذكي الخاص به ببساطة من خلال تمريره على أجهزة نقاط البيع المعتمدة لتقنية التواصل قريب المدى NFC داخل أو خارج الكويت.

وأكد مندني التزام «بيتك» بتبني آخر التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي لمنح العملاء تجربة فريدة وعصرية تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، لا سيما أن شريحة كبيرة من العملاء يميلون الى اعتماد الحلول الرقمية لتنفيذ معاملاتهم المصرفية.

وقال ان «بيتك» سيواصل تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته ليصبح البنك الاكثر تطورا في الصيرفة الرقمية على المستويين المحلي والاقليمي، وذلك باستخدام اعلى معايير الجودة واكثر الادوات تطورا في جانبي الابتكار والخدمات المصرفية.

ولفت مندني الى ان هذه الخدمة مشابهة لخدمتي آبل باي (Apple Pay) وسامسونج باي (Samsung Pay) وخدمات دفع الكتروني اخرى تقدم للعملاء حاليا من قبل البنوك في جميع أنحاء العالم، مشيرا الى انه بجانب كون العمليات الشرائية متوافقة مع تقنية EMV، فإنها ستكون أكثر أمانا بفضل الرقم السري الشخصي (PIN) أو بصمة الاصبع على الهواتف المتحركة.

من جانبه، أشار رئيس «ماستركارد» لمنطقة شمال الخليج، بانكا جكاثوريا، الى ان خدمة KFH Wallet مبنية على تقنية ترميز آمنة جدا، وهي مستخدمة في البنوك العالمية لحلول الدفع الاكتروني عن طريق الهاتف المتحرك من خلال التمكين الرقمي للدفع عبرالهواتف الذكية (MDES)، حيث تتيح هذه الخدمة لعملاء «بيتك» استبدال محافظهم الشخصية بالهاتف المتحرك عند القيام بعمليات دفع الكتروني وذلك وفق اعلى معايير السرعة والامان والسهولة، فقط بمجرد وجود اشارة الدفع اللاسلكي بأي متجر يمكن للعملاء استخدام الخدمة لإجراء العمليات الشرائية في أي مكان حول العالم.