11 مليار دولار فقط حجم مناقصات مشاريع الهندسة والتوريد والبناء بالنصف الأول

محمود عيسى

لا شك أن الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة بالنسبة للمقاولين الإقليميين في مجال الهندسة والتوريد والبناء، لاسيما في قطاع الهيدروكربون، حيث شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2017 أضعف فترة نصف سنوية خلال اكثر من عقد من الزمان بالنسبة لترسيات عقود مشاريع جديدة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا - وفقا للأرقام التي توصلت اليها ميد بروجكتس لمتابعة المشاريع في المنطقة.



وقالت مجلة ميد ان ضعف سوق مشروعات الهندسة والتوريد والبناء في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مينا - دفع المقاولين الى التوجه بأنظارهم نحو منطقة بحر قزوين الغنية بالهيدروكربونات.

وأضافت انه قد تم طرح ما قيمته 10.9 مليارات دولار فقط من مناقصات عقود مشاريع الهندسة والتوريد والبناء في الأشهر الستة الاولى من 2017 مقارنة بـ 21.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016 اي بنسبة انخفاض 51%، وبالتالي فلم يعد مستغربا ان نجد العديد من الشركات تبحث عن فرص جديدة خارج المنطقة، وأن أسواق بحر قزوين الغنية بالنفط والغاز في أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان تقدم فرصا كبيرة للمهتمين في هذا القطاع.

وقامت وحدة متابعة المشاريع التابعة لمجلة بتغطية هذه الأسواق في وقت سابق من هذا العام، وقالت ان هذه البلدان الثلاثة مجتمعة توفر فرصا ومشروعات نشطة تتجاوز قيمتها 165 مليار دولار، أكثر من 40% منها في قطاعي النفط والغاز.



وعلى الرغم من أن اقتصاداتها صغيرة وسكانها قليلون نسبيا مقارنة بمقاييس الشرق الأوسط، فإن موارد الهيدروكربونات الكبيرة في كل من أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان تعني أن لديها الأموال اللازمة للمضي قدما في تنفيذ المشاريع.



فعلى سبيل المثال، تبلغ احتياطيات كازاخستان المؤكدة 30 مليار برميل من النفط الخام، لتحل بذلك في المركز الثاني عشر من حيث الاحتياطي المثبت في العالم، وتنتج حوالي 1.7 مليون برميل يوميا.



ويقدر أن تركمانستان تملك ما يوازي 17.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتحتل المرتبة السادسة عالميا.



وبلغ انتاجها منه في عام 2015 حوالي 72 مليار متر مكعب.



ومن عناصر الجذب الرئيسية الاخرى لشركات منطقة مينا هو قرب دول بحر قزوين الثلاث من منطقتنا والتشابه الهيكلي بين أسواق المشاريع فيها.



وعلى غرار منطقة مينا، فان القطاع العام هو المهيمن على المصروفات العامة في البلدان الثلاثة.



وقالت المجلة ان قيمة المشروعات النشطة في هذه الدول تبلغ 52.5 مليار دولار، و69.2 مليار دولار و45.3 مليار دولار في اذربيجان وقازاخستان وتركمانستان على التوالي.



وانتهت المجلة الى القول ان الدول الثلاث بحاجة الى استثمارات كبيرة في قطاعات النقل والطاقة والاسكان، حيث نمت اقتصاداتها خلال العقدين الماضيين بعد سنوات من نقص الاستثمار خلال الحقبة السوفييتية.