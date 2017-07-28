قال محلل الأبحاث في FXTM لوكمان أوتونجا إن الدولار الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته في 13 شهرا أمام سلة من العملات خلال بداية التعاملات أمس، في أعقاب نشر بيان السياسة للبنك المركزي الأميركي لشهر يوليو الذي اصطبغ بصبغة تميل إلى التيسير النقدي.



وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأميركي قد أشار إلى أنه سيبدأ تقليص حيازاته الهائلة من السندات «في وقت قريب نسبيا»، فإن إعراب البنك عن قلقه من أن التضخم لايزال «إلى حد ما أقل من مستوى 2%» في المستقبل القريب قد خطف كل الأضواء والاهتمام.



ونظرا لأن ضعف التضخم يمثل خطرا على دورة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي ويؤثر تأثيرا سلبيا على احتمالات قيام البنك بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة، لايزال الدولار الأميركي معرضا لتكبد خسائر حادة.

ورأى أوتونجا أن مؤشر الدولار مازال يتحرك بشكل هبوطي جدا على الرسم البياني اليومي، حيث يقوم المؤشر باستمرار بتكوين قيعان أدنى من القيعان السابقة وقمم أدنى من القمم السابقة.



وقد حظي المتداولون المضاربون على الهبوط، والذين كانوا يتحينون الفرصة لمهاجمة الأسعار من جديد، بالتشجيع في صورة المخاوف من تراجع التضخم.



وفي ظل أن العملة قد أصبحت تتأثر بشكل متزايد بالتكهنات بشأن السياسة النقدية وأن الأسواق الآن تسعر بنسبة 46.8% احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس، فإنه من المرجح أن يظل ضعف السعر موضوعا متكررا.