ستشهد بلدان العالم فورة في استثمارات المطارات يقدر أن تصل إلى تريليون دولار حتى عام 2069، وهو ما يأتي تماشيا مع توقعات شركة «بوينج» بنمو سوق السفر العالمي خلال العقدين المقبلين ليصبح أكبر مرتين ونصف المرة عن حجمه الآن.

ووفقا لتكهنات مركز «CAPA» لدراسات الطيران، فإن نصف هذه الاستثمارات المقدرة تقريبا سيتركز في تطوير أو بناء مطارات جديدة في منطقة آسيا.

وجاءت هذه البيانات وسط خطط توسعية كبيرة بالفعل للمطارات حول العالم لاسيما في منطقة آسيا، حيث كشف مطار «تشانغي» السنغافوري مؤخرا عن إقامة محطة استقبال رابعة بينما يواصل العمل على بناء الخامسة.

فيما يخطط مطار هونغ كونغ لاستخدام مساحة من بحر الصين الجنوبي لإنشاء مدرج ثالث، ويعتزم مطار «إنتشون» الكوري الجنوبي فتح محطة استقبال ثانية في أقرب وقت ممكن هذا العام.