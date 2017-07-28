ارتفعت أرباح «شل» خلال الربع الثاني بحوالي 3 أضعاف مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي ومتجاوزة توقعات المحللين.

وارتفع صافي ربح أكبر شركة نفط في أوروبا بنسبة 245% خلال الربع الثاني إلى 3.6 مليارات دولار من مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، كما بلغت الإيرادات 72.13 مليار دولار مقابل توقعات 67.78 مليار دولار.

وساهم ارتفاع أعمال الشركة في مجال تكرير النفط الخام، مدفوعا بتحسن الأداء التشغيلي والظروف الجيدة في صناعة المواد الكيميائية، في تحسن أداء الشركة.



وأوضحت الشركة أن عمليات التنقيب عن النفط دعمت أيضا نتائجها المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «بن فان بوردن» في بيان «إن التدفقات النقدية كانت مرنة على مدى الفصول الأربعة الماضية مع بلوغ متوسط ​​سعر النفط 50 دولارا للبرميل».

ولايزال انخفاض أسعار النفط يشكل عائقا أمام الصناعة، حيث وعدت «شل» بأنها ستظل «منضبطة جدا» لتجنب تأثر أرباحها بانخفاض الأسعار.