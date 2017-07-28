ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.59 دولار بزيادة 3.3% ليبلغ مستوى 47.49 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية حومت أسعار النفط دون أعلى مستوى في 8 أسابيع بقليل في تعاملات أمس بدعم من آمال في تقلص تخمة المعروض من الخام بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة، وفقا لـ «رويترز».



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 50.88 دولارا للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.2% إلى 48.67 دولارا للبرميل.