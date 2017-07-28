عبدالسلام: نتائج النصف الأول تتماشى مع تحديات 2017

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في بيان صحافي أمس عن تحقيق صافي ربح بقيمة 14.1 مليون دينار أو 7.76 فلوس للسهم الواحد خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 بالمقارنة مع ربح بقيمة 28 مليون دينار أو 18.30 فلسا للسهم الواحد خلال نفس الفترة من عام 2016.

وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 9.1 ملايين دينار في الربع الثاني من العام (أي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2017) بالمقارنة مع ربح بقيمة 14.5 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

ولم يطرأ تغيير على مجموع الأصول المجمعة خلال النصف الأول من 2017 حيث استقر عند مستوى 10 مليارات دينار كما في نهاية عام 2016.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة المشاريع طارق عبدالسلام إن نتائج النصف الأول من عام 2017 تتماشى مع التوقعات بشأن التحديات التي سنواجهها هذا العام.

وأضاف عبدالسلام «في الوقت الذي نستمر فيه بمواجهة مجموعة من التحديات الخارجية التي تؤثر على أدائنا كما توقعنا في وقت سابق من هذا العام، إلا أن شركاتنا الرئيسية تستمر في تحقيق النتائج المالية التي تتجاوز المتوقع منها خلال هذه المرحلة الصعبة.



إن جهودنا المستمرة في مجال تعزيز انسيابية العمليات وبناء القدرات عبر المجموعة سوف توفر لنا القدرة على الخروج من العام الحالي بشكل أقوى، وذلك في الوقت الذي نسجل فيه مؤشرات إيجابية على التعامل بشكل جيد مع العوامل المؤقتة التي تؤثر على بعض شركات محفظتنا، حيث تحقق هذه الشركات الأداء الذي يتوافق مع توقعاتنا الأمر الذي يدفعنا للتفاؤل الحذر للسنوات القادمة».

وتعتبر مجموعة شركة مشاريع الكويت، بما لديها من أصول موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد في مجموعها عن 33 مليار دولار كما في 30 يونيو 2017، هي إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوعا في الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك المجموعة حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم حوالي 60 شركة عاملة في 24 دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقار والصناعة.



كما تمتلك من خلال الشركات التابعة والزميلة لشركاتها الرئيسية حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.