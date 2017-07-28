أعلنت شركة فيسبوك عن قفزة هائلة في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي وصلت إلى 3.89 مليارات دولار جراء ازدياد نسبة الإعلانات على المحمول وارتفاع عدد مستخدميها، وفقا لـ «بي بي سي العربية».

ويستخدم نحو ملياري شخص شبكة التواصل الاجتماعي شهريا - أي أكثر من ربع عدد سكان العالم - الأمر الذي شكل عامل جذب للمعلنين.

وقالت الشركة إن عوائدها بلغت 9.3 مليارات دولار خلال الفترة من ابريل إلى يونيو، أي بزيادة 45% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ: «حققنا أرباحا جيدة في النصف الأول من العام الحالي والربع الثاني منه».

وعمدت فيسبوك إلى زيادة عدد إعلاناتها بسبب المنافسة المحتدمة مع خدمات أخرى من قبل «سناب شات».

ولعبت الإعلانات على الهواتف المحمولة دورا مهما، وساهمت بأكثر من 87% من إجمالي العائدات التي حققتها فيسبوك، أي بزيادة 84% عن العام الماضي.

وتوظف الشركة حاليا أكثر من 20.600 موظف، أي بزيادة 43% على العام الماضي.

وقالت فيسبوك إن عدد مشتركيها في نهاية يونيو بلغ 2.01 مليار شخص، بزيادة نسبتها 17% على العام الماضي.