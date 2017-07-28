«المركزي» الأميركي سيبدأ تقليص حيازاته الضخمة من السندات

احمد موسى

هوى الدولار الأميركي الى ادنى مستوى في 10 أشهر امام الدينار الكويتي بالغا مستويات 301.8 فلس الأدنى منذ اكتوبر 2016.

وتأتي تراجعات الدولار في اعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بتثبيت اسعار الفائدة في اجتماعه الاربعاء الماضي.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

والتزم الفيدرالي الأميركي بوجه عام بوعوده بشأن السياسة النقدية لكنه أشار أيضا إلى ضعف مستوى التضخم في الولايات المتحدة على نحو أكثر وضوحا من ذي قبل مما أدى إلى استمرار التراجع.

ولم تعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أي تغييرات في السياسة النقدية وهو ما كان متوقعا.



لكن صانعي السياسة قالوا إن البنك المركزي الأميركي سيبدأ تقليص حيازاته الضخمة من السندات في وقت «قريب نسبيا».



ويمثل ذلك تغييرا مقارنة مع البيان السابق للجنة الذي قالت فيه إن مجلس الاحتياطي سيبدأ بخفض حيازاته من السندات البالغ قيمتها وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 93.369 وهو أدنى مستوى له منذ الثالث والعشرين من يونيو 2016.

وعلى صعيد العملات الاخرى ارتفع الاسترليني امام الدينار الكويتي بنحو بلغ 0.8% الى 396.7 فلسا، كما ارتفع اليورو في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.82% امام الدينار بالغا مستوى 354.97 فلسا.

ويذكر ان تعافى الجنيه الاسترليني جاء بعد أسوأ أسبوع له في تسعة أشهر أمام اليورو مع إقبال المستثمرين على بيع العملة الأوروبية وتعليقات لوزراء عن اتفاق انتقالي يضمن خروجا سلسا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.