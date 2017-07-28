نشاط الأسهم القيادية يعزز مكاسب المؤشرات الوزنية

شريف حمدي

شهدت سيولة بورصة الكويت ارتفاعا لافتا على مستوى التعاملات الأسبوعية بزيادة نسبتها 23%، حيث بلغ إجمالي السيولة التي تم ضخها في السوق خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري نحو 101 مليون دينار بمتوسط يومي 20.3 مليون دينار ارتفاعا من 82.2 مليون دينار بمتوسط يومي 14.4 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

وجاء هذا الارتفاع في السيولة لعدة أسباب منها:

٭ استهداف الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة خلال تعاملات الأسبوع بشكل ملحوظ، حيث نشطت أسهم قيادية في قطاعات متنوعة في مقدمتها أسهم بنكية حققت نموا ملحوظا في الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ظهر من خلال الرصد الأولى لبيانات الربع الثاني أن نحو 50 شركة حققت نموا في الارباح زاد عن 15%، وهو ما زاد من مكاسب هذه الشركات في مجمل أداء النصف الأول، وكانت هذه النوعية من الأسهم محط اهتمام شريحة من المتعاملين سواء محافظ أو صناديق فضلا عن مستثمرين أفرد.

٭ الاستمرار في تكوين مراكز استثمارية جديدة، خاصة بعد أن تبلورت الصورة بظهور البيانات المالية لأغلب الشركات المدرجة للنصف الأول من العام الحالي، حيث بدأ مدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية التحرك باستهداف اسهم تشغيلية حققت نتائج جيدة في النصف الأول.



ارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة 2.4% محققة نحو 680 مليون دينار مكاسب، وذلك ببلوغها 28.473 مليار دينار ارتفاعا من 27.795 مليار دينار.



وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4%، محققا 24 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 6805 نقاط، بمكاسب سنوية 18.4%.

٭ حقق المؤشر الوزني مكاسب بنسبة 2.4% بتحقيق 10 نقاط مكاسب ليصل إلى 417 نقطة، بذلك تصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 9.8%.

٭ ارتفع مؤشر كويت 15 مكاسب بنسبة 2.5%، مضيفا 23 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 954 نقطة، ليزيد مكاسبه السنوية إلى 7.8%.