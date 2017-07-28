أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت محضر عمومية شركة دار الفؤاد إتش بي آر الطبية التابعة للمجموعة، والخاص بحل الشركة وتصفيتها.

وقالت المجموعة في بيان للبورصة، إن الأثر المالي الناتج من تصفية الشركة التابعة حتى تاريخه، سجل خسائر بمبلغ 968 ألف دينار، سوف يظهر أثرها في البيانات المالية للمجموعة الخاصة بالربع الثالث.

وأشارت الامتياز في البيان، إلى أن الأثر المالي المذكور ليس نهائيا، وقد تظهر أرباح أو خسائر إضافية بعد الانتهاء من أعمال التصفية تماما.



وبحسب بيان الشركة، تمتلك «الامتياز» قرابة 51% في دار الفؤاد إتش بي آر الطبية.