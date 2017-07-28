أحمد مغربي

اصدرت شركة نفط الكويت مجموعة من التغييرات التنظيمية التي سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وجاء في التعميم الصادر من الرئيس التنفيذي في الشركة جمال جعفر انه تم تعيين عارف العباسي مديرا لمكتب لندن ويكون مسؤولا امام نائب الرئيس التنفيذي (الشؤون الادارية والمالية)، وتم الغاء منصب الملحق الطبي ونائب مدير مكتب لندن.



وفي المجموعة الطبية بدائرة الهيئة الطبية اصبح د.محمود احمد سعيد كبير اختصاصيين.



وفي فريق عمل خدمات طب الاطفال سيتم تعيين رئيس فريق عمل خدمات طب الاطفال في وقت لاحق.



وفي مديرية (جنوب وشرق الكويت) تم تعيين هيام محمد العمار رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (جنوب الكويت) على ان تكون مسؤولة امام مدير مجموعة تطوير الحقول (جنوب وشرق الكويت).

وفي مديرية الاستتكشاف والغاز تم تعيين مشعل عبدالحميد الوادي رئيسا لفريق عمل الدراسات الاستكشافية ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة الاستكشاف.



وفي مجموعة تطوير حقول الغاز تم تعيين مجدي عبدالله المطوع رئيسا لفريق عمل تطوير حقول الغاز الجوراسية، ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة تطوير حقول الغاز.



كما في مديرية (غرب الكويت) تمت اعادة تسمية مجموعة الخدمات المساندة لعمليات التصدير وعمليات البحرية لتصبح مجموعة الخدمات المساندة (التصدير والبحرية) دون تغيير لفرق العمل ورؤسائهم بالمجموعة.