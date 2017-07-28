ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات أمس مسجلا أعلى مستوى في 6 أسابيع مع انخفاض الدولار إلى أدنى سعر في 13 شهرا بعد أن لمح البنك المركزي الأميركي إلى أنه سيسلك مسارا بطيئا فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية.

وقفز الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1262.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ 1264.90 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو.

وزاد المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 1.1% إلى 1262.50 دولارا للأوقية.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.5% إلى 16.70 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى منذ 29 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 0.1% إلى 928 دولارا للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.3% إلى 868 دولارا للأوقية.