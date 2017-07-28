قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء،عصام المرزوق، اليوم الجمعة، إن نسبة الالتزام الإجمالية للدول المشاركة باتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها بلغت نحو 98 في المئة في يونيو الماضي.

وأوضح المرزوق أن البلاد ترأست الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذي عقد بمدينة سان بطرسبيرغ الروسية خلال الفترة من 23 إلى 25 الجاري.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الذين يمثلون دول روسيا وفنزويلا والجزائر وعمان إضافة إلى السعودية بصفتها رئيس المؤتمر الحالي لـ(أوبك) مراجعة بيانات إنتاج يونيو الماضي ونسب التزام الدول ال24 المشاركة في الاتفاق.

وذكر أن نسب التزام الدول بالاتفاق تعتبر مؤشرا "إيجابيا للغاية"، لافتا إلى انه تم خلال الاجتماع أيضا شكر وتقدير جهود جميع الدول الملتزمة بخفض الإنتاج.

وبين أن نسبة التزام دولة الكويت خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بلغت 99 في المئة، موضحا أن اللجنة شددت على الدول التي كان التزامها منخفضا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الالتزام والمساهمة بشكل أكثر فعالية مع بقية الدول المشاركة بالاتفاق.

ولفت إلى انه تم في هذا السياق توجيه اللجنة الفنية المشتركة لعقد اجتماعات بشكل عاجل مع ممثلي بعض الدول لبحث سبل التعاون للحث على المزيد من الالتزام خلال الفترة المتبقية من الاتفاق الذي ينتهي في مارس 2018.

وبين المرزوق أن اللجنة أوصت بضرورة إبقاء خيار التمديد إلى ما بعد مارس 2018 مفتوحا إذا ما لزم الأمر، موضحا أن اللجنة أوصت كذلك بضرورة التشديد على أهمية رفع نسب الالتزام لجميع الدول لاسيما مع وجود بوادر إيجابية ظهرت في أسواق النفط أخيرا إذ انخفض الفائض في المخزون النفطي العالمي بحوالي 90 مليون برميل.

وأشار إلى أن مخزون النفط الخام انخفض بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية وبداية موسم الصيف الذي يشهد زيادة موسمية في الطلب على النفط.

وتوقع المرزوق أن يرتفع الطلب على النفط بحوالي مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول، معربا عن تفاؤله بهذا الاتفاق "الذي يسير في الاتجاه الصحيح" والذي يحتاج أيضا إلى المزيد من الوقت والالتزام لتحقيق أهدافه وهي إعادة التوازن إلى الأسواق.