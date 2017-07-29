الزيارة استهدفت تعريف الطلاب بأبرز تطورات قطاع الطيران





اختتم بنك الكويت الوطني فعاليات الدورة التدريبية الثانية من برنامج التدريب الصيفي لعام 2017 والمخصص لطلبة المدارس والكليات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما.



وفي هذه المناسبة نظم البنك زيارة للمتدربين الطلبة إلى الخطوط الجوية الكويتية بهدف التعرف على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الطيران.



وتضمنت الزيارة جولة في مقر الخطوط الجوية الكويتية، حيث استعرض فريق عمل «الكويتية» أمامهم تفاصيل هذه الصناعة وتكلفتها بالإضافة إلى الوجهات المتعددة للطيران وكيفية ادارتها.



كما تخللت الزيارة جولة في إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية في مطار الكويت الدولي، حيث جال الطلبة في مقصورة القيادة وتعرفوا على مهام الكابتن وطاقم عمله المساعد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص البنك على تعزيز معارف وخبرات الطلبة بجوانب إضافية تتعلق بالمجالات والقطاعات الحيوية المختلفة لما لهذه الخبرات من قيمة مضافة يكتسبونها قبل خوضهم المجال العملي.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريب الصيفي الذي يأتي تنظيمه في إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني يهدف إلى صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، ويتألف من مواد تدريب تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة من خلال ما يوفره البرنامج من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة.

ويتوزع البرنامج على أربع دورات، مدة الدورة الواحدة أسبوعان. وتتكون هذه الدورات من حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يوميا. وستبدأ الدورة الثالثة في 30 يوليو الجاري والأخيرة في 13 أغسطس ويختتم البرنامج دوراته التدريبية في 24 أغسطس 2017.