الناقلة ترفع من سعة رحلاتها إلى كولومبو بنسبة 20%





أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير رحلة رابعة من دون توقف من الدوحة إلى كولومبو اعتبارا من 1 أغسطس 2017. كما أعلنت الناقلة القطرية أيضا عن تشغيل طائرة من طراز بوينغ 777-300 على رحلتين من الرحلات الأربع اليومية لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى سريلانكا.

ومن شأن الرحلة اليومية الجديدة وترقية الطائرة إلى كولومبو زيادة السعة الإجمالية للرحلات بنسبة 20%، بواقع 3136 مقعدا أسبوعيا.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا الاستجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سريلانكا بغرض السياحة أو العمل، وذلك عن طريق تشغيل رحلة جديدة يوميا وزيادة سعة الرحلات الحالية إلى العاصمة كولومبو التي تعد إحدى الوجهات المفضلة في جنوب آسيا.

وبالإضافة إلى خدماتنا الشهيرة على متن الطائرة، بإمكان المسافرين الاستمتاع برحلة مريحة ومن دون توقف على متن طائرة البوينغ 777 من كولومبو إلى الدوحة ومنها إلى العديد من الوجهات في أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط. وسوف تتيح الرحلات الجديدة للمسافرين المزيد من خيارات السفر المريحة عندما يخططون لرحلتهم القادمة مع الخطوط الجوية القطرية.

وقال جون أماراثونغا، وزير التنمية السياحية في سريلانكا: من المتوقع للسياحة أن تكون واحدة من محركات النمو في سريلانكا، وأن تلعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد، وتمتلك سريلانكا الحائزة جائزة أفضل وجهة في آسيا لعام 2017 العديد من المقاصد السياحية التي تنتظر السياح لاكتشافها، وكلنا ثقة بأن سريلانكا سوف تستقطب 2.5 مليون سائح هذا العام بفضل الدعم الذي تتلقاه من خطوط الطيران العالمية مثل الخطوط الجوية القطرية التي ستنقل المزيد من المسافرين إلى سريلانكا.

وتتألف طائرة البوينغ 777-300 من 24 مقعدا في درجة رجال الأعمال و388 مقعدا في الدرجة السياحية، بالإضافة إلى مساحات رحبة بين المقاعد ونظام أوريكس ون الترفيهي الذي يحتوي على أكثر من 3000 خيار ترفيهي، حيث توفر هذه الخصائص المزيد من الراحة للمسافرين أثناء الرحلة.

وبإمكان المسافرين على متن درجة رجال الأعمال الاستمتاع بتجربة المقاعد التي يمكن تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل، والتي تمتاز بمساحة بين المقاعد تبلغ 78 إنشا.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين الاستمتاع بقائمة الطعام المتنوعة حسب الطلب، وحقيبة المستلزمات الشخصية من بريك، وكرم الضيافة الشهيرة للخطوط الجوية القطرية، حيث تساعد هذه الخدمات على وصول المسافرين إلى وجهتهم النهائية بأفضل حال.