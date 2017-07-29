حركة السفر بين روسيا ودبي حققت نمواً جيداً بفضل التغيرات على نظام التأشيرات





اعلنت فلاي دبي عن اضافة 3 محطات جديدة في روسيا لترفع بذلك شبكة وجهاتها هناك الى 10 محطات، وخلال الخريف ستطلق الناقلة رحلات منتظمة الى كل من محج قلعة وفورنيج كما تستأنف رحلاتها الى اوفا.

وستخدم الناقلة كلا من محج قلعة وفورنيج بواقع رحلتين اسبوعيا اعتبارا من 31 اكتوبر و29 اكتوبر على التوالي. فيما تعيد اطلاق رحلاتها الى اوفا اعتبارا من 31 اكتوبر بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا.



وبذلك تكون فلاي دبي هي الناقلة الوحيدة في الامارات التي توفر رحلات مباشرة بين هذه المدن ودبي.

وتعليقا على هذه الخطوة قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: كانت روسيا احد الاسواق الحيوية لفلاي دبي منذ وقت مبكر لبدء عمليات الشركة. بدأنا عملياتنا في السوق الروسي في عام 2010 وركزنا على الاسواق والوجهات غير المخدومة من دبي.



لقد ادرك مسافرونا مزايا الرحلات المباشرة كما ان خدماتنا ومنتجاتنا التي نوفرها للمسافرين ساعدتنا في تحقيق النجاح والنمو في هذا السوق. نحن سعداء اليوم بالتوسع الجديد في روسيا مع نمو الطلب على السفر من روسيا الى دبي.



وبالإضافة الى المحطات الجديدة تشمل شبكة فلاي دبي كلا من كازان وكراسندور ومنرالني فودي وموسكو وروستوف اون دون وسمارا ويكاتنبيرغ.

وشهدت حركة السفر بين روسيا ودبي نموا جيدا بفضل التغيرات على نظام التأشيرات الذي يتيح للمسافرين الروس الحصول على تأشيرة سارية المفعول لمدى 30 يوما عند الوصول الى اي من مطارات دولة الإمارات.

من جهته، قال جيهون افندي نائب الرئيس للعمليات التجارية النائب الأول للرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لفلاي دبي في الإمارات، أوروبا، الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: توفر رحلات فلاي دبي المباشرة للمسافرين من فورنيج ومحج قلعة واوفا خدمة مريحة لرحلة قصيرة الى دبي. كما ان نظام التأشيرات الجديد يوفر الكثير من الوقت على المسافرين.