الاتفاقية تهدف إلى رفع الثقافة المجتمعية للمهتمين بالتداول الإلكتروني





في تحالف استراتيجي بين شركة نور كابيتال ماركتس وكلية العلوم الإدارية جامعة الكويت، تم توقيع اتفاقية تعاون لتنظيم وتقديم محاضرات ودورات تثقيفية في مركز التميز في الإدارة حول التداول الإلكتروني للمهتمين بالاستثمار في التداول الإلكتروني وتوسيع آفاق أعمالهم.

وصرح د.مشاري الهاجري عميد كلية العلوم الإدارية ورئيس مجلس أمناء مركز التميز في الإدارة جامعة الكويت على هذه الاتفاقية بقوله: تأتي هذه الاتفاقية لتتوج مساعي الطرفين لتقديم الخدمات التثقيفية وزيادة الوعي حول التداول في أسواق المال للشرائح المستهدفة في المجتمع.



حيث تقدم الجامعة برامج تعاون ودعم ورعاية للعديد من البرامج الهادفة والتعليمية للمجتمع بحيث تشكـل قيمة مؤثرة للمنضمين لهذه البرامج.



كما عقب ناصر المري نائب رئيس مجلس إدارة شركة نور سي إم بقوله: يشرفنا التعاون مع أكبر صرح علمي وثقافي وتربوي في الكويت ألا وهي جامعة الكويت ومن خلال كلية العلوم الإدارية، ونعتبر رعايتنا لمركز المعاملات المالية ضمن أعمال هذه المذكرة تنفيذا مهنيا لاستراتيجية «نور سي إم» وبرنامج المسؤولية المجتمعية، حيث نسعى دوما لرفع الوعي بأعمال التداول الإلكتروني، وتتضمن مذكرة التفاهم رعايتنا لمركز المعاملات المالية عن طريق تنظيم وتقديم دورات تثقيفية في التداول الالكتروني والفوركس عبر منصتني الرسمية للتداول MT4 للمهتمين بتوسيع مداركهم الاستثمارية.

واختتم د.عبدالله السلمان مدير مركز المعاملات المالية في كلية العلوم الإدارية بقوله: إن الدورات التثقيفية المتضمنة في هذه الاتفاقية مصممة بالترتيب للمبتدئين ومن ثم المحترفين في عالم التداول الإلكتروني لنشر ثقافة التداول الالكتروني ورفع مستوياتها بين الشرائح المهتمة وذلك في أفضل بيئة حاضنة ألا وهو مركز المعاملات المالية في كلية العلوم الإدارية والذي احتضن برامج مماثلة سابقا نجحت في تنفيذ أهدافها ونفذت مساعيها بكل احتراف مع مؤسسات وجهات محلية وعالمية مرموقة.