الشيباني: بصمة جديدة لخط دبي ضمن عالم الهواتف الذكية

المهري: خطوة إستراتيجية مهمة تدعم وصول خط دبي للعالم

جياو: «هواوي» تتشارك الرؤية نفسها مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي العالمية، يضاف بموجبها «خط دبي» إلى باقة الخطوط الرئيسة على أجهزة هواتف «هواوي» ضمن التحديث الجديد لأنظمة «أندرويد». وسيكون هذا التحديث متاحا قبل نهاية العام الحالي، بدءا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن يتاح تحميله العام المقبل في جميع أنحاء العالم، في خطوة تتماشى مع سعي دبي بمجال الابتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد حضر توقيع الاتفاقية مساعد الأمين العام لقطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة لإمارة دبي ومدير مشروع خط دبي م. أحمد المهري، ورئيس «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جين جياو، وعدد من المسؤولين من الطرفين وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبراج الإمارات.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله الشيباني: «جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد الدور المحوري لإمارة دبي كمدينة سباقة في تبني الأفكار الابتكارية والخلاقة ومواكبة المستجدات الرقمية والذكية، وتعكس رسالتها الحضارية في الانفتاح والتواصل مع مختلف دول العالم، وسيكون لهذا التعاون أثره الواضح في وضع بصمة جديدة ومميزة لدبي، ضمن التطور السريع الذي يشهده العالم في مجالات تطبيقات الهواتف الذكية».

من جانبه، قال م. أحمد المهري: «تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية إضافة نوعية ستدعم هدفنا الاستراتيجي في وصول خط دبي إلى العالم، تجسيدا لتطلعات قيادتنا الراميه إلى الريادة بمجالات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الرقمية، حيث سيتيح التعاون مع شركة هواوي دعم هذه المبادرة المبتكرة، كما سيسهم في وضع بصمة إماراتية واضحة على مستوى العالم، في مجال الهواتف الذكية».

وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال جين جياو: «يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لنكون إحدى أوليات الشركات المصنعة للأجهزة الذكية التي تقدم «خط دبي» لمستخدميها ضمن إصداراتها المحدثة. فنحن في «هواوي» نتشارك الرؤية نفسها لإمارة دبي في تحقيق الريادة وتعزيز ثقافة الابتكار بشكل متواصل».

الجدير بالذكر، أن «خط دبي» هو أول خط في العالم يتم تطويره من قبل مدينة ويحمل اسمها، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، وفقا لأعلى المعايير التقنية المستخدمة في هذا المجال.