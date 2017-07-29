أعلنت شركة «هيتاشي المحدودة» عن تسجيل مصعدها فائق السرعة أعلى سرعة لمصعد في العالم، حيث وصل إلى سرعة قياسية بلغت 1260 مترا/دقيقة خلال عملية اختبار نظام جديد منه يركب حاليا في مبنى ناطحة السحاب «مركز كوانتشو سي تي إف المالي» في الصين.

وقبل ذلك في مايو 2016، حقق مصعد هيتاشي فائق السرعة سرعة بلغت 1200 مترا/دقيقة، وهي تمثل السرعة الاسمية له، ودخل المصعد الذي حقق أعلى سرعة في العالم في ذلك الوقت حاليا في مرحلة الضبط النهائي، وسعت شركة هيتاشي في هذا الوقت إلى الوصول إلى سرعة أعلى، فعملت على تعديل وحدات التحكم وأجهزة السلامة في المصعد لتحقق سرعة تشغيلية وصلت إلى 1260 مترا/دقيقة خلال اختباره في موقع البناء، وهي تعمل حاليا على تسجيل هذا الإنجاز لدى «المركز الوطني لمراقبة الجودة والتفتيش» «جوانج دونج»، وهو يمثل جهة الاعتماد العامة للمصاعد.

وتهدف هيتاشي من هذا الاختبار إلى تطوير تقنية المصاعد لديها، إذ سيعمل مصعد «مركز كوانتشو سي تي إف المالي» بسرعته الاسمية التي تساوي 1200 متر/ دقيقة عند وضعه في الخدمة، لكن شركة هيتاشي ستستفيد من هذا الإنجاز في تطوير منتجاتها مستقبلا، كي تركب مصاعد ذات أداء أعلى مع المحافظة على معايير السلامة والراحة.