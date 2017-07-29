12 % ارتفاع أسعار خدمات النقل.. الأعلى بين المكونات الرئيسية

الدولار ينخفض أمام الدينار.. وتحركات العملة الأميركية ما زالت باتجاه تنازلي

13 مليون دينار إجمالي الدعم المنصرف منها 7 ملايين لمواد البناء الأساسية

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي: إن مستوى التضخم ارتفع على أساس سنوي في مايو نسبياً مسجلاً 2.7% بعد استقرار دام لشهرين متتاليين، فيما يعد أدنى نسبياً من مستواه الذي سجل 2.8% في مايو العام الماضي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة في مايو 144.4 نقطة، بذلك الارتفاع الطفيف بدأ مستوى التضخم يسير في اتجاه تصاعدي بعدما سار في اتجاه تنازلي لعدة أشهر.

وعلى أساس شهري زاد الرقم القياسي العام للأسعار بنسبة طفيفة قدرها 0.07%.

وقد ارتفع الرقم القياسي العام للأسعار في جميع مكوناته الرئيسية على أساس سنوي باستثناء مجموعتين أولهما الكساء والملبوسات، والتي سجلت تراجع مستويات الأسعار فيها بنسبة 0.8%.

بالإضافة إلى مجموعة الاتصالات والتي تراجعت مستويات أسعارها بنسبة 0.1% على أساس سنوي، في حين مازال الارتفاع في أسعار مجموعة النقل هو الأعلى بين ارتفاع المكونات الرئيسية مسجلاً 12.3% كما يسير في اتجاه تصاعدي.

وقد أغلق الدولار بنهاية مايو مسجلاً 303.6 فلساً وفق بيانات بنك الكويت المركزي، منخفضاً للشهر الثالث على التوالي بنسبة طفيفة عن إغلاقه في الشهر السابق له، في حين ارتفع بنسبة 0.4% عن إغلاقه في شهر مايو العام الماضي.

ومازالت تحركات سعر الدولار المحسوبة على أساس سنوي تسير في مسار تنازلي منذ أن بدأ ذلك في بداية العام الحالي، في حين زاد سعر اليورو بنسبة 2.3% على أساس شهري أي أعلى نسبة في عام مضى، حين أغلق بنهاية مايو مسجلاً 339.1 فلساً، ويلاحظ استمرار تزايد سعر إغلاق اليورو الأوروبي منذ فترة، حيث أغلق اليورو في مايو على أول ارتفاع سنوي يشهده في العام الحالي، وقد بلغت نسبته 0.8% حيث يلاحظ اتجاه تحركاته نحو الزيادة لكن بشكل متذبذب.

ووفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن شهر مارس فقد بلغ خلاله إجمالي الدعم المنصرف 13.3 مليون دينار، منها أكثر من 6.4 ملايين دينار إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال، بالإضافة إلى نحو 6.8 ملايين دينار دعماً لمواد البناء الأساسية التي يتم إنتاجها مثل الاسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد.

نمو المجموعات الرئيسية

سجل الرقم القياسي للأسعار زيادة بنهاية شهر مايو على أساس سنوي في جميع المجموعات الرئيسية الخمسة، وكانت مجموعة النقل والمواصلات أكثر المجموعات زيادة سنوية وقدرها 6.7% تليها مجموعة الأنشطة والترفيه التي بلغ مستوى التضخم فيها 2.6%، ثم مجموعة المفروشات والسلع مسجلة للشهر الثاني على التوالي نسبة قدرها 1.5%، فيما بلغت الزيادة في مستويات أسعار مجموعة الصحة والتعليم 1.4% للشهر الثاني على التوالي، وأخيراً مجموعة الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 1.3%.

المجموعة الأولى

تضم خدمات المسكن والسلع الغذائية وكذلك الملبوسات، يسير الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة بشكل مستقر نسبياً منذ عدة أشهر بدأ يتجه نحو الارتفاع في مايو، فقد ارتفع مستوى التضخم في هذه المجموعة على أساس سنوي إلى 1.3% بنهاية مايو مقابل 1% في الشهر السابق له، لكن يبقى أقل بكثير من مستوى الزيادة التي وصلت 2.8% في مايو العام الماضي. وقد بدأت تحركات أسعار هذه المجموعة المحسوبة على أساس سنوي تسير في اتجاه تصاعدي بعدما كانت في انخفاض متوالي لفترة طويلة.

يذكر أن حصة الدعم المنصرف من قبل الحكومة الكويتية إلى مجموعة المواد الغذائية التموينية الأساسية بلغت 48.1% من إجمالي الدعم المقدم خلال مارس وفق آخر تقرير صادر، ويشمل هذا الدعم ما صرف أيضاً إلى مغذيات وحليب الأطفال في بطاقات التموين.

للشهر الثالث على التوالي استقر الرقم القياسي لأسعار خدمات السكن في مايو عن الشهر السابق له، حيث يلاحظ استقرار نسبي لمستويات الرقم القياسي لمكون خدمات السكن عند 155.9 نقطة لكنه يسير بشكل تصاعدي متدرج، في حين ارتفع للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 4.3% على أساس سنوي، ليشهد بذلك فترة استقرار بعدما اتجهت تحركاته المحسوبة على أساس سنوي في مسار تنازلي.

المجموعة الثانية

تضم سلع المفروشات المنزلية وبعض السلع الأخرى والخدمات المتنوعة، حافظت مستويات الأسعار في هذه المجموعة على اتجاهها التصاعدي، تأثراً بتحركات مستويات أسعار في مكون السلع والخدمات المتنوعة، حيث زادت مستويات أسعار المجموعة الرئيسية الثانية للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.5% في مايو مقابل زيادة سنوية أكبر سجلت 2% في مايو العام الماضي.

المكون الأول في هذه المجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، ارتفع الرقم القياسي لهذا المكون بذات النسبة الشهرية الطفيفة للشهر الثاني على التوالي، مواصلاً بذلك فترة استقرار بعدما سار في اتجاه تصاعدي متدرج قبل ذلك. بينما ارتفعت أسعار هذا المكون بأكثر من 2.9% على أساس سنوي في مايو أي بذات الارتفاع في نفس الشهر من العام الماضي، حيث مازالت التحركات المحسوبة لأسعار هذا المكون في اتجاه تنازلي متدرج.

المجموعة الثالثة

تضم خدمات النقل والمواصلات بالإضافة إلى الاتصالات، تشهد مستويات الأسعار في هذه المجموعة فترة استقرار نسبي منذ عدة أشهر، مع استمرار زيادة التغير المحسوب على أساس سنوي في رقمها القياسي، حيث سجل زيادة نسبتها 6.7% في مايو فيما كانت تسجل معدل انخفاض بحدود نصف % في ذات الشهر من العام الماضي.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار خدمات النقل إلى 138.8 نقطة في مايو، مواصلاً بذلك اتجاهه المتصاعد، مرتفعاً بثالث أعلى نسبية شهرية بين مكونات الرقم القياسي العام، كما ارتفع بنسبة تفوق 12.3% عن مستويات أسعار هذا المكون في مايو العام الماضي. ويبدو أن تلك التحركات المحسوبة على أساس سنوي في اتجاه نحو الزيادة المتدرجة.

المجموعة الرابعة

تشمل السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم، يسير الرقم القياسي لهذه المجموعة في مسار تصاعدي منذ عدة أشهر مثل معظم المجموعات الأخرى، بعدما استقرت مستوياته في بضعة أشهر قبل ذلك. مع تغير شهري هو الأعلى بين المجموعات الرئيسية كما يعد ثاني أعلى ارتفاع لها في نحو عام ونسبته 0.2%، فيما سجل رقمها القياسي زيادة سنوية نسبتها 2.6% أي أكثر من ضعف زيادته في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعني اتجاه تحركات أسعار هذه المجموعة في مسار تصاعدي.

المجموعة الخامسة

تلبي حاجات الأفراد من الخدمات الصحية والتعليم، يسير الرقم القياسي في هذه المجموعة في اتجاه تصاعدي بطيء، تأثراً بتحركاته الشهرية الطفيفة والتي تتسم بالتذبذب، حيث سجل أيضاً ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري في مايو هو الأدنى بين المجموعات الرئيسية.

ويلاحظ عودة الاتجاه التنازلي لتغيرات أسعار الرقم القياسي التي تحسب على أساس سنوي لهذه المجموعة بعدما بدأت تسير في اتجاه تصاعدي لفترة وجيزة، حيث ارتفعت بنسبة 1.4% في مايو على أساس سنوي، وهي أدنى من الزيادة السنوية التي سجلها مايو العام الماضي حين زادت فيه بنسبة 2.4%.