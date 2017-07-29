قال لوكمان أوتونجا محلل الأبحاث في شركة FXTM: ان اسواق النفط تحاول النفط زيادة مكاسبها بعد أن أعربت البلدان الأعضاء في منظمة «أوپيك» والمنتجون المستقلون عن تفاؤلهم بشأن الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج.

وقد حظيت هذه المكاسب بالدعم أيضا بفضل تعهد السعودية بإجراء خفض أكبر لصادراتها النفطية في أغسطس وموافقة نيجيريا على وضع سقف لإنتاجها مقداره 1.8 مليون برميل يوميا.

ويضيف أوتونجا انه صحيح أن تفاؤل منظمة «أوپيك» والتعهد العام بالالتزام بالتصدي للتخمة الحالية في المعروض من النفط في الأسواق قد يوفر الدعم للأسعار على المدى القصير، ولكن يجب أن يضع المستثمرين في الاعتبار أنه لم يتم إجراء خفض أكبر في الإنتاج في الوقت الحالي.

ومع أن هذه النتيجة لم تكن هي النتيجة المتوقعة لاجتماع سانت بطرسبرغ، ولكن النتيجة غير المتوقعة من شأنها أن تشجع أسعار النفط على الارتفاع، وهو الأمر الذي يسعى منتجو النفط للوصول إليه في نهاية المطاف.

وقد كان اجتماع منظمة «أوپيك» في سانت بطرسبرغ بمنزلة إعلان من البلدان الأعضاء في منظمة «أوپيك» والمنتجين المستقلين عن تجديد الالتزام باحترام الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج.

وبشكل عام، ستستمر تخمة المعروض في التحكم في حركة السعر في أسواق النفط في المستقبل المنظور، ومن المرجح أن يظل القلق ينتاب الأسواق بشأن حجم الإنتاج المرتفع من المنتجين الآخرين.

كما أن التهديد الأخير بأن أحد البلدان الأعضاء في منظمة «أوپيك» مثل الإكوادور التي تدرس عدم الالتزام باتفاق خفض الإنتاج يشير أيضا إلى الضغوط التي يلقيها اتفاق خفض الإنتاج على البلدان المشاركة فيه.