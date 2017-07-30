«جلف أويل» مستمرة في تعزيز محفظة منتجاتها لتغطي كل أطياف طلبات زيوت التشحيم

أطلقت شركة «جلف أويل الشرق الأوسط المحدودة» بالتعاون مع «الملا موتورز» الموزع الحصري لمنتجاتها في الكويت حملة ترويجية ضخمة جديدة لعملاء «جولف جولدن ستارز»، وشهد هذا الحدث الذي أقيم مؤخرا في فندق «كراون بلازا» الفروانية، حضور جميع كبار المسؤولين في «جلف أويل الدولية المحدودة»، بما في ذلك الرئيس التنفيذي الدولي فرانك روتن، وفريق «جلف أويل الشرق الأوسط»، ونائب الرئيس فينكاترامان، والمدير المالي أغروال، ومدير عام المنطقة للمبيعات رانغراج، وتنفيذي التسويق شيبي توماس.

وإلى جانب هذا العرض الترويجي الذي تقدمه «الملا موتورز»، قامت «جلف أويل» بطرح منتج جديد لمحركات الديزل «20w-50 Super Duty LE»، والذي سيلبي احتياجات عملاء مركبات الديزل في الكويت، وبفضل هذا المنتج الجديد تعزز «جلف أويل» مرة أخرى محفظة منتجاتها، لتغطي كافة أطياف طلبات زيوت التشحيم في سوق الكويت.

وخلال المؤتمر الصحافي قامت «جلف أويل» بتسليم «جائزة أفضل موزّع» لعام 2016 لدول مجلس التعاون الخليجــي، إلــى «الـمــلا موتورز»، لمساهمتها في توسيع نطاق المبيعات والمنتجات، إلى جانب إضافة العديد من المنتجات الجديدة في السوق الكويتي.

وقدم فرانك روتن هذه الجائزة إلى مدير عام قطاع السيارات هشام فقيه، جنباً إلى جنب مع مدير عام ما بعد البيع أبو باكر.

وشهد الحدث مشاركة كبيرة من قبل الزبائن، إذ أكّدت «جلف أويل» الشرق الأوسط و«الملا موتورز»، التزامهما بتقديم منتجات عالمية المستوى وحلول زيوت التشحيم، التي تركّز على العملاء بشكل مستمر، وبكسب المزيد من العملاء في المستقبل بفضل شراكتهما طويلة الأمد.