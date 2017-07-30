فرصة لدخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى «لامبورجيني هوراكان»

أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 90 فائزا محظوظا خلال 90 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كويتي كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها لغاية 12000 دينار كويتي، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني ما زالت بانتظار سعيد الحظ.

هذا، وقد فاز في السحب التاسع من الحملة كل من: سلطان محمد حسن الشامري، عبدالله دخين افريت الصليلي، محمد سعد عوض الرشيدي، طاهر هاني طاهر الهزيم، منال بدر جاسم العثمان، فرج ناصر منير العجمي، أنوار مطيران علي عواد العنزي، راشد عايض راشد المري، عادل سعيد رشيد القفيدي، سالم نايف سالم الحربي.

وقد صممت هذه الحملة خصوصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب، ما يؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12000 دينار، كما شملت الحملة 9 سحوبات أسبوعية ربح فيها 90 فائزا راتب نصف شهر يصل بحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان: ان حملة «امسح واربح» لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها، موضحا ان الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديدا فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5000 دينار كويتي مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، وعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب أو الرصيد، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.