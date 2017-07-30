القرض العقاري الدولي يوفر حدوداً ائتمانية مرتفعة بالعملة المحلية

يقدم بنك الكويت الوطني فرصة حصرية للعملاء الراغبين في شراء العقارات في الخارج من خلال توفير التمويل اللازم لتحقيق أحلامهم. فبإمكان عملاء بنك الكويت الوطني الحصول على قرض عقاري لامتلاك عقارات في كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، والأردن.

ويوفر القرض العقاري الدولي لبنك الكويت الوطني حدودا ائتمانية مرتفعة بالعملة المحلية ونسبة جيدة للحد الأقصى للتمويل العقاري، الأمر الذي يجعل شراء مسكن في الخارج سهل المنال وبفترة سداد تصل إلى 20 سنة.

ويسهل التقدم بطلب للحصول على التمويل العقاري من خلال عملية ميسرة في مركز المبيعات المخصص لهذا الغرض في فرع بنك الكويت الوطني الكائن في رأس السالمية أو من خلال الاتصال على أرقام 5380-2253 أو 1801801.

ويوفر مركز مبيعات القروض العقارية للعملاء وسيلة مريحة ومضمونة وسهلة للتقدم بالطلب للحصول على خدمة القرض العقاري من الكويت بغض النظر عن مكان شراء المسكن.

ويقدم بنك الكويت الوطني خدمة عقارية متكاملة بالتعاون مع أكبر الوكلاء والمستشارين العقاريين في قطاعي العقارات السكنية والتجارية بلندن وباريس.

ونظرا لاعتياد عملاء بنك الكويت الوطني السفر بصفة مستمرة وامتلاكهم في الأغلب لمساكن في أكثر من دولة، لذا يقوم البنك بتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء بما يناسب أنماط حياتهم المختلفة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تتضمن: البحث عن الأسواق المناسبة، والمساعدة في عملية بيع وشراء العقارات السكنية والتجارية، وخدمة دفع الفواتير، والتنسيق فيما يتعلق بتمديد فترات تملك الإيجار وعمليات التملك الحر، ترتيب الحصول على التقييم والمسح العقاري الذي يقوم بإجرائه المساح العقاري المعتمد ليتم من خلاله تقييم قيمة العقار الذي يعتزم العميل شراءه أو بيعه، والتنسيق مع وكيل الإيجارات لإيجاد المستأجر المناسب لعقار العميل، وتوفير التغطية التأمينية لحماية عقار العميل ومحتوياته.

هذا بالإضافة للحفظ الآمن لعقود الملكية العقارية، وعقود تمديد تملك الإيجار والتملك الحر والخدمات الخارجية.