بيك ستتسلم قيادة عمليات التسويق وتجربة العملاء لسيارات شفروليه وجي إم سي

أعلنت جنرال موتورز الشرق الأوسط عن تعيين مولي بيك، القيادية المميزة مع خبرة تزيد على 20 عاما في شركة جنرال موتورز، في منصب الرئيس التنفيذي للتسويق.

وستكون بيك من خلال منصبها الجديد مسؤولة عن جميع استراتيجيات وبرامج التسويق وتجارب العملاء للعلامتين التجاريتين شفروليه وجي إم سي، في أسواق الشرق الأوسط العشرة التي تعمل فيها جنرال موتورز.

وجاء تعيين بيك في هذا المنصب الجديد بعد ثلاث سنوات من توليها منصب مدير التسويق لعلامة بويك التجارية في أميركا الشمالية، وهو أحد المناصب القيادية العليا العديدة التي شغلتها في شركة جنرال موتورز.

وفي سياق تعليقه على تعيينها بمنصبها الجديد، قال ماريو أ. سبانجينبيرغ، الرئيس والمدير اللإداري لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط: تمتلك مولي اطلاعا واسعا وخبرات كبيرة في مجال عملها، ويسرنا انضمام قيادية قوية إلى فريق قيادة جنرال موتورز في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: أنا على ثقة تامة بأنها الشخص المناسب والمثالي لدفع مشاريعنا للتواصل مع العملاء في هذا العام المهم من تاريخ شفروليه وجي إم سي.

وفي تعليق لها على تعيينها بالمنصب الجديد، قالت مولي بيك: «مع التطورات التي نراها في مجال المنتجات والتكنولوجيا وجوانب خدمة العملاء، فإن الوقت الراهن هو بالتأكيد مرحلة مثيرة ومهمة بالنسبة لجنرال موتورز الشرق الأوسط. وأنا أتطلع قدما للعمل مع فرقنا ووكلائنا لتزويد العملاء بتجارب وسيارات مميزة عالمية المستوى».

وتتمتع مولي بقدرات مميزة لقيادة أقسام اتصالات العلامة التجارية والإعلان والتسويق الرقمي، وعمليات البيع بالتجزئة، ومشاركة العملاء، مدعومة بخبرتها الواسعة في جنرال موتورز أميركا الشمالية.

وقبل توليها منصب مدير التسويق في شركة بويك، شغلت مولي منصب مدير الإعلان في شفروليه، ومدير الإعلان والترويج للمبيعات في كاديلاك، ومدير المبيعات والترويج المحلي لشفروليه. وشغلت خلال مسيرتها المهنية عددا من المناصب في مجال المبيعات والتحليل والتسويق. وتحمل بيك درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة إنديانا، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميتشيغن.

وفازت «مولي» بعدد من الجوائز مثل حملة «هذه هي بويك»، والتي أطلقت عليها شركة نيلسن لقب أفضل حملة إعلانية للسيارات الفاخرة لعامي 2014 و2015.

كما فازت أيضا بجائزتي تسويق EFFIE، بما في ذلك جائزة EFFIE الذهبية عن حملة إطلاق سيارة كاديلاك ATS في عام 2012. وظهر اسم مولي بيك ضمن قائمة «بيلبورد باور» لأقوى 100 شخصية لعام 2013، كما تم تكريمها في عام 2012 باعتبارها واحدة من «السيدات القدوة» من قبل وكالة Advertising Age الإعلامية.