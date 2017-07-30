منح البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات Euro NCAP سيارتي انسيجنيا جراند سبورت وانسيجنيا سبورتس تورور تصنيف الخمس نجوم الأعلى من نوعه، ضمن أحدث تقييمات السلامة التي نشرت لهذا الشهر. ومن المتوقع أن تصبح سيارة انسيجنيا متوافرة في صالات العرض في الإمارات والأردن ولبنان في وقت لاحق من هذا العام.

وسجلت سيارة أوبل الشهيرة الجديدة كليا أعلى الدرجات ضمن كل واحدة من فئات التقييم، بما فيها حماية الركاب البالغين، وحماية الركاب الأطفال، وحماية المشاة وتقييم السلامة.

وفي تعليقه على أداء اختبار التصادم الجديد، أشار البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات إلى اثنين من أنظمة السلامة المبتكرة في السيارة بشكل خاص، وهما غطاء المحرك النشط الجديد كليا، الذي يعمل على رفع غطاء المحرك خلال أجزاء معدودة من الثانية في حالة التصادم، ليعمل بذلك على زيادة المسافة عن المحرك وتوفير حماية أكبر للمشاة، ونظام الكبح الآلي عند الطوارئ، القادر على الكشف عن المشاة والمركبات الأخرى.

وقال بيتر كوسبرت، المدير الإداري للمبيعات وخدمة ما بعد البيع إن التقييم الرفيع الذي منحنا إياه البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات هو دليل على أن مكونات السلامة المنفردة التي تتمتع بها سيارة انسيجنيا الجديدة هي عبارة عن نظام متكامل.

وبالإضافة لغطاء المحرك النشط وميزة الكبح الآلي عند الطوارئ، تضم سيارة انسيجنيا الجديدة العديد من أنظمة المساعدة الحديثة المميزة، بما في ذلك، شاشة العرض الرأسية، ونظام التحكم في السرعة المجهز بميزة الكبح الآلي عند الطوارئ، ونظام المساعدة على البقاء في المسار مع ميزة تصحيح التوجيه آليا، ومجموعة مصابيح IntelliLux LED القابلة للتكيف، وغيرها الكثير.