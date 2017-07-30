«راجان» حصل على الجائزة من بين 44 ألف فني على مستوى العالم

أعربت مجموعة البابطين، عن فخرها بحصول راميش راجان الموظف في قسم خدمة ما بعد البيع على جائزة الكفاءة والتميز في خدمات نيسان (NISTEC) 2015 -2016، حيث أشاد بذلك الرئيس التنفيذي لشركة نيسان.

وأشارت «البابطين» في بيان صحافي، إلى أن راجان قد حصل على الجائزة من بين 44 ألف فني على مستوى العالم في دبي في شهر فبراير، لأدائه المتميز وجودة الخدمة ولتحقيقه أفضل أداء في تشخيص المشاكل الكهربائية والنظام وإصلاح الأعطال.

وقد عقد اجتماع في البابطين بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين صالح البابطين، ورئيس عمليات المجموعة محمد شلبي، والرئيس التنفيذي للموارد البشربة عبد المحسن البابطين وكبار الإداريين لتهنئة راجان.

وبهذه المناسبة، قال صالح البابطين: إننا نفخر بـ «راجان» لما أظهره من مهارات خاصة إلى جانب مواظبته على التطور وهو ما تكلل بهذا النجاح، نحن نستثمر بشكل كبير في فريق عملنا، ونساعدهم على تنمية مهاراتهم وإظهار قدراتهم الكاملة، من خلال الدعم والتدريب المستمر الذي يحصلون عليه لتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للشركة.

وقد هنأ محمد شلبي، راميش راجان على التزامه بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مجموعة البابطين، والتي تشمل العاطفة والنزاهة والالتزام بتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وأضاف: ان «البابطين» تؤمن بأن موظفيها هم أساس النجاح، لافتا إلى أنها تستثمر بشكل كبير في فريق عملها، لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم وإظهار قدراتهم الكاملة، من خلال الدعم والتدريب المستمر الذي يحصلون عليه، مشيرا أيضا الى أن راجان قد فاز بالجائزة الإقليمية سابقا، مما يدفعه للفخر بقدراته ودعم نموه المتواصل، حتى تستمر بتجاوز توقعات العملاء.