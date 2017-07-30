أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت، عروض «اشتر راحة بالك» حصريا على سيارات «نيسان باترول 2017» و«التيما» و«سنترا»، تتيح للعملاء الحصول على مميزات مبهرة وإضافات قيمة.

ويتضمن العرض صيانة لمدة 3 سنوات، وتأمينا شاملا لمدة عام، وتظليل النوافذ، وحماية صبغ السيارة، وتسجيل المرور وتأمين ضد الغير عند شراء سيارة «نيسان باترول».

ولكل من يرغب في شراء سيارات نيسان «سنترا» و«التيما» سيحصل على صيانة مجانية لمدة عام واحد، وتسجيل المرور وتأمين ضد الغير، حتى يحظى العميل براحة البال القصوى من خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع إذ تحرص «نيسان البابطين» دائما على توفير أعلى مستويات الراحة لعملائها مؤكدة التزامها بتقديم أرقى معايير الخدمة في قطاع السيارات للعملاء في السوق المحلي، وتقديم العروض المميزة على مدار العام.

وبالإضافة إلى عروض «راحة البال» تتيح نيسان البابطين في معارضها عروض إضافية لتناسب الجميع وتضفي راحة الاختيار للعميل. فبالتعاون مع بيت التمويل الكويتي يمكن الآن لعملاء نيسان امتلاك باترول، التيما أو سنترا «بـ 0% أرباح» على الأقساط لغاية 5 سنوات، وبهذا أصبح لدى عميل نيسان حرية اختيار العرض الذي يناسب متطلباته.

وتحت لقب «بطل كل الدروب»، تملك عائلة «نيسان باترول» تاريخا غنيا بالإنجازات منذ إطلاقها عام 1951، بحيث تطورت لتصبح من أكثر السيارات النموذجية والأيقونية على الإطلاق. وفازت «باترول» بأكثر من 26 جائزة منذ العام 2014، ما جعلها أكثر سيارات الدفع الرباعي تتويجا في المنطقة.

وقد صممت «نيسان باترول V6» وتم اختبارها في المنطقة، لمواجهة جميع أنواع الطرقات وظروف الطقس والحرارة، ولتقدم الأداء الراقي نفسه على الطرقات السريعة والوعرة، ولتقدم أفضل أداء في فئة المحركات سداسية الأسطوانات.

أما «باترول V8» فتقدم من جهتها أداء عاليا، مع محرك 400 حصان يعد الأقوى في فئته، وتعد طرازا متطورا للغاية بين سيارات الدفع الرباعي في الأسواق، وتتمتع بمقصورة جلدية فاخرة، ومزايا السلامة التي تشمل 4 كاميرات للرؤية الشاملة، وشاشة الرصد، والتحكم الديناميكي بالقيادة وغيرها.

ولطالما اعتلت «التيما» قائمة سيارات السيدان الأعلى طلبا، نظرا لإطلالتها التي تفيض بالقوة وسهولة قيادتها ومقصورتها الفاخرة وأدائها المثير، وقيمتها العالية. أما «سنترا» فهي سيارة مثالية بأسعارها المتناولة للجميع ومواصفاتها المميزة.