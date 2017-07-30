قال صندوق النقد الدولي: إن قيمة الدولار الأميركي مبالغ فيها بنسبة تتراوح بين 10% و20% استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الأميركي في الأجل القصير بحسب ما ذكرت العربية.

ذكر التقرير أن قيمة اليورو ملائمة لمنطقة العملة الأوروبية ككل إلا أنه قال إن سعر الصرف الحقيقي منخفض أيضا بما يتراوح بين 10 و20% قياسا إلى أساسيات الاقتصاد الألماني في ظل الفائض الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

اعتبر الصندوق أن قيمة الجنيه الإسترليني مبالغ فيها بما يصل إلى 15% مقارنة مع الأساسيات التي تشمل مستوى مرتفعا من الضبابية بشأن العلاقة التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.