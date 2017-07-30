٢٣٨ مليون دينار أرباح شركات الاتصالات العام الماضي بنمو 9% سنوياً

240 % معدل اختراق الهواتف النقالة بالكويت والمشتركون لـ 8.7 ملايين محمود عيسى

قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان قطاع الاتصالات في الكويت حافظ على نمو مطرد في الاشهر الاخيرة، مع ارتفاع الارباح على خلفية الطلب القوي على خدمات الحزم العريضة وخدمات البيانات المتنقلة. وأوضحت المجموعة في تقريرها انه على خلفية التقدم الذي حققته بعض الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الاتصالات المتنقلة في الكويت، فإن الاستثمار المستمر في خدمات الجيل التالي ينبغي أن يتيح للشركات تعزيز وتنويع مصادر الدخل، ما يساعد على تعزيز مكانة القطاع باعتباره محركا مهما لنمو الاقتصاد الكويتي غير النفطي.

ذكر التقرير ان القطاع شهد توسعا سريعا في السنوات الأخيرة، حيث حقق تغطية للخطوط الثابتة بنسبة 100%، ومعدل اختراق للهواتف النقالة بنسبة 240%، مع ارتفاع عدد المشتركين الى 8.72 ملايين، وذلك وفقا لتقرير «المؤشرات الوطنية الموحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت» لعام 2016 الصادر عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – كايت.

اداء مالي متميز

ارتفعت الأرباح الصافية السنوية لشركات الاتصالات المدرجة بنسبة 9% في العام الماضي، أي ما يعادل 16% من إجمالي الأرباح، لتصل إلى 238 مليون دينار او نحو 784.5 مليون دولار.

وقالت المجموعة البريطانية للاعلام والنشر ان بنك الكويت الوطني اعلن في يونيو الماضي ان الارباح التي حققها من خدمات قطاع الاتصالات بلغت 60.8 مليون دينار في الربع الأول من العام، وهو ما يمثل نموا بنسبة 5.8% على أساس سنوي و13% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة، وفقا لأرقام بورصة الكويت.

مضت المجموعة الى القول ان تبني التكنولوجيا يكتسب زخما سريعا في ظل ازدياد اعتماد الإنترنت، وخاصة من خلال الحزم العريضة المتنقلة، ومنذ أن تم اختبار خدمات الجيل الثالث للمرة الأولى في عام 2005، حيث أفادت تقارير كايت العام الماضي بأن الكويت حققت تغطية لشبكات الهواتف المتنقلة بنسبة 100%، في حين بلغت تغطية خدمة الجيل الرابع 4G/LTE قرابة 97%.

وتشير الأرقام أيضا إلى أن الكويتيين يفضلون خدمات الهاتف النقال وخدمات الحزم العريضة المتنقلة على خدمات الخطوط الثابتة. وكدليل على ذلك، كان هناك العام الماضي 840 الف مشترك مخصص للبيانات المتنقلة، أي ضعف عدد اشتراكات الإنترنت الثابتة، في حين تبين ان معدلات اختراق الهواتف الذكية بين الاسر بلغ 99.7%.

وبحسب احصاءات رسمية فان 60% فقط من الأسر لديها إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي، في حين أن 28% فقط من الاسر استخدم كل عضو فيها جهاز كمبيوتر خلال الاشهر الاثني عشر الماضية.

ونظرا لأن غالبية الكويتيين يعتمدون على هواتفهم النقالة في الوصول إلى الإنترنت، ومع اقتراب البلاد لتسجيل تغطية بنسبة 100% من خدمات 4G/LTE، فإن مشغلي الاتصالات يتحولون بشكل متزايد إلى التركيز على نشر خدمات الجيل الخامس على نطاق تجاري.

زين.. نقلة نوعية

في غضون ذلك توجهت مجموعة زين الكويتية لتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس بعد أن نجحت في اختبار أول تقنية الحزم العريضة المتنقلة 4.5G في الشرق الأوسط بالشراكة مع شركة هواوي الصينية في ديسمبر 2015. وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلنت الشركة أنها عقدت شراكة مع إريكسون السويدية، والتي توفر إدارة الشبكات للشركات والبنية التحتية للاتصالات، لتقييم أداء وامكانية تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس.

ويمكن أن تستخدم زين شبكة الجيل الخامس التي تزمع تطبيقها من اجل دعم نمو الإيرادات من خلال تطبيقات انترنت الاشياء، وهو حقل بدأت الشركة في استكشافه في مايو الماضي عندما وقعت اتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل مع وزارة الكهرباء والماء لإنشاء شبكة دعم مترابطة لنظام العدادات الذكية للوزارة.وسيركز المشروع الذي تبلغ قيمته 22 مليون دينار على بناء وتركيب 880 ألف عداد ذكي، في البداية سيتم تركيبها في العقارات المستخدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، مع إمكانية التوسع وزيادة العدد الى 1.2 مليون عداد ذكي. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم زين أيضا بتشغيل وإدارة العدادات الذكية لمدة خمس سنوات، بعد استكمال تركيبها في عام 2019.

من جانب آخر، قالت اوكسفورد بيزنس جروب ان مجموعة زين سجلت زيادة بنسبة 3% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون العام الماضي لتصل الى 512 مليون دينار، في حين ارتفع صافي الارباح بنسبة 2% إلى 157.7 مليون دينار.

وارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 6% على اساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتشكل الآن 23% من قاعدة إيرادات الشركة الاجمالية. وعلى الرغم من تراجع الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13% على اساس سنوي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 107 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2017، الا ان ذلك يعزى إلى خسائر العملات الأجنبية في السودان، فضلا عن ارتفاع التكاليف التشغيلية لتوسيع الشبكة وتحديثها.

VIVA.. نجاح بالجيل الخامس

وذكر التقرير ان شركة «VIVA الكويت» سجلت نجاحا كبيرا في تحقيق هذه الخطوة في شهر أبريل، عندما أجرت بنجاح اختبارا لتكنولوجيا شبكة الجيل الخامس في مختبرها، ما حقق سرعات نقل بيانات تصل إلى 35 جيجابايت في الثانية.

وسلطت الشركة الضوء أيضا على أن تكنولوجيا الجيل الخامس يمكن أن تدعم الطاقات الاعلى والتفوق على النظم القائمة، مما يسمح بكثافة أعلى من المستخدمين في المناطق الحضرية، ويمكن أن تساعد على توسيع تطبيقات انترنت الأشياء.