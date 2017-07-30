الشبكة الإلكترونية وأجهزة الصرف جاهزة لبدء التطبيق.. الآن

لا زيادة على أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة

دول خليجية تخفض أسعار البنزين تماشياً مع المستويات العالمية

محمود فاروق

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن رغبة مسؤولين بالحكومة في شأن رفع منحة البنزين من 75 ليترا إلى 100 ليتر تمنح لكل مواطن شهريا وذلك على خلفية ظهور مؤشرات لديهم تفيد بزيادة الاعباء المعيشية على المواطن خلال الآونة الاخيرة.

وذكرت المصادر ان المسؤولين طالبوا باستعجال تطبيق القرار قبل نهاية العام الحالي تحسبا لتطبيق برنامج الضرائب الحكومي ما سيزيد الاعباء المالية على المواطنين بطبيعة الحال، مؤكدة انه لن تطرأ أي زيادة جديدة على اسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة. وفي رد لسؤال بشأن سبب تأخير تطبيق منحة 75 ليترا التي اتفقت عليها السلطتان التنفيذية والتشريعية في اكتوبر 2016 الماضي، قالت المصادر «ان عملية ربط الجهات المعنية بصرف منحة البنزين اخذت وقتا طويلا في اعدادها ولاسيما الاتفاق على آلية التنفيذ واعداد الشبكة الالكترونية الخاصة بأجهزة الصرف عبر البطاقة المدنية للمواطنين، اما الآن فجميع الامور جاهزة للتنفيذ الفوري».

الاصلاح الاقتصادي وتعويض المواطنين

وكانت الحكومة الكويتية والبرلمان، قد اتفقا في اجتماع عقد بينهما، في اكتوبر الماضي على تقديم 75 ليتر بنزين لكل مواطن كويتي، بما يعادل 30% من قيمة الزيادة في أسعار البنزين. وصرح في وقتها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه تم الاتفاق مع الحكومة على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 ليتر بنزين مجانا شهريا.

ويأتي هذا القرار تعويضا للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر من العام الماضي بنسب تصل إلى 80% في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، وفي سياق إصلاحات حكومية لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا. وتعتمد الكويت على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90% من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام أكثر من النصف في العامين الأخيرين.

وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف الى ترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو 2016 عليها.

وتهدف الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

الوقود لأقل سعر بالإمارات في 2017

وأعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر تخفيض أسعار الوقود خلال شهر يوليو بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا وفقا لتقارير إخبارية، حيث تصل أسعار الوقود إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2017 في الإمارات. وكشفت وزارة النفط والغاز العمانية عن خفض أسعار الوقود المحلية لشهر يوليو، اعتمادا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إن سعر ليتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر القادم سيتراجع بنسبة 4.4% إلى 183 بيسة (47.5 سنتا) من 191 بيسة (50 سنتا).

وخفضت قطر أسعار البنزين الممتاز (91) والديزل، بينما ثبتت سعر البنزين السوبر (95) وذلك لشهر يوليو الجاري.

حافظت الإمارات على أعلى أسعار للوقود في دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو الجاري، رغم الخفض للشهر الثالث على التوالي، تلتها سلطنة عمان ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.

زيادة دعم الطاقة

وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية انس الصالح عن موازنة 2017/ 2018 فقد ارتفع دعم الطاقة إلى 1.34 مليار دينار مقابل 1.25 مليار دينار في موازنة 2016/ 2017، وساهم زيادة أسعار البنزين الذي اقرته الحكومة العام الماضي في تقليص هذا الدعم الذي كان من المفترض ان يكون الضعف لولا زيادة الأسعار. ووصلت زيادة بند الدعومات 6.8% إلى 3.13 مليارات دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط، لتشكل الرواتب والدعوم 70% من جملة الانفاق العام للبلاد في الموازنة الجديدة.