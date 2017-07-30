البنك قادر على استقطاب عملاء جدد بمختلف القطاعات

قال المدير التنفيذي للتمويل التجاري في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبدالعزيز الحقان، إن الطلب على خدمات خطابات الضمان التي يقدمها «بيتك» لعملائه من الشركات والأفراد، شهد نموا بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار الحقان في تصريح صحافي، إلى ان هذا النمو يؤكد كفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها «بيتك» والثقة التي يحظى بها من قبل العملاء وشبكة البنوك المراسلة في الخارج، كما يؤكد قدرة البنك على استقطاب عملاء جدد من مختلف القطاعات الاستثمارية.

وأضاف ان «بيتك» يحرص على توظيف أحدث تطبيقات التكنولوجيا لاسيما المستخدمة في قطاع التمويل التجاري والمرتبطة بفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وذلك تسهيلا على العملاء، وتعزيز إمكانية الوصول إلى أي مكان حول العالم عبر شبكة واسعة من البنوك المراسلة حول العالم وأحدث الأنظمة الآلية للاتصالات.

وأشاد بجهود «بيتك» في تبني افضل المعايير على مستوى موارده البشرية وتكريس الجهود لضمان الكفاءة في الأداء، مع مراعاة السرعة وتلبية متطلبات العميل التجارية بما يضمن حقوقه التجارية وسلامة بضاعته، وسرعة التبادل التجاري في الوقت المخطط له، وذلك في ظل الحجم المتزايد في معاملات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي يقوم بها البنك. ولفت الحقان الى ان «بيتك» يقدم مجموعة من المنتجات التي تدعم نشاط الاستيراد والتصدير، ومنها الاعتمادات المستندية بالاطلاع والتي توفر جوا من الأمان للتجار عند استيراد بضائعهم من الخارج أو حتى عند توريدها من داخل الكويت.

بالإضافة الى الاعتماد المستندي بالقبول، وهو نوع من أنواع اعتمادات الدفع الآجل ويتم تأجيل الدفع للمصدر الخارجي بعد شحن البضاعة أو تسلم مستندات الشحن بفترات زمنية متفق عليها واعتمادات المرابحة التي يتم بموجبها استيراد البضاعة التي يرغب بها العميل على حسابه. وعند وصول هذه البضاعة يمكن للعميل أن يشتريها من «بيتك» مقابل ربح معلوم ويسدد قيمتها على أقساط مرنة تتناسب مع التدفقات النقدية لكل عميل.