الطائرات تستخدم في الإجلاء الطبي في حالة الحوادث وعمليات الحفر البحري

أحمد مغربي

بات القطاع النفطي على اعتاب دخول طائرات الهيليكوبتر لأول مرة في تاريخ القطاع، حيث علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت تلقت عروض مالية نهاية الأسبوع الماضي لتأجير طائرتي هيليكوبتر بقيمة 15.9 مليون دينار لمدة 5 سنوات.

وقالت المصادر ان الشركة الفائرة بالمناقصة سوف توفر طائرتين موديل 2017 لنقل موظفي «نفط الكويت» وشركات النفط الأخرى الزميلة المسموح لهم الى مواقع متعددة داخل الكويت، على ان تكون الشركة مسؤولة عن توفير التشغيل الكامل والقوى العاملة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار والمعدات وخدمات إعادة التزود بالوقود وذلك على مدار 24 ساعة طوال ايام الأسبوع. وذكرت ان طائرات الهيليكوبتر ستقوم بعمليات الإجلاء الطبي للعاملين المصابين من المناطق الميدانية للشركة وكذلك استخدام طائرات الهيليكوبتر لأغراض مكافحة الحرائق التي ستوفرها الشركة بناء على العقد.

وقد تقدمت شركة بروفيشنال المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بأقل العروض المالية للمناقصة بقيمة 15.9 مليون دينار، فيما تم استقبال 3 عروض مالية اخرى تزيد كثيرا على اقل العروض، وتم استبعاد عرضين مخالفين للشروط.

وأشارت «نفط الكويت» الى ضرورة توفير طيارين للقيادة بخبرات فنية كبيرة تتواكب مع طبيعة العمل داخل الكويت سواء في البر والبحر وبجاهزية عالية للتشغيل في اسرع وقت خلال الأزمات.

وأوضحت انه سيتم التوسع في خدمات الطائرات مستقبلا لتشمل أعمال الحفر، تمهيدا لمواكبة أعمال الاستكشاف التي ستبدأ في البحر قريبا، ونقل العاملين من وإلى المواقع التي سيعملون بها.